Paradoja inmobiliaria para inversores: los garajes ya rinden mejor que las viviendas en Barcelona y Madrid, según un informe

Pese a su rentabilidad, la vivienda no es el único reclamo para inversionistas dentro del mercado inmobiliario. Otro de los grandes atractivos del sector en España pasa por los garajes, cuya rentabilidad en el cuarto trimestre de 2025 se ha visto rebajada hasta el 6% bruto en comparación al 6,2% del mismo período de 2024.

Lejos de ser esta la cifra más relevante de las recogidas dentro de una nota de prensa publicada recientemente por Idealista, hay otro dato más demoledor si cabe: actualmente, hay un total de cuatro capitales donde la rentabilidad de una plaza de aparcamiento es inferior al 3,3% correspondiente al Bono del Estado. En otras palabras, el propietario de este tipo de inmuebles en determinadas localizaciones asume riesgos de impago o mantenimiento para terminar ganando menos de lo que generaría de forma pasiva por medio de la compra de deuda pública.

Lista negra de ciudades

Tal como aparece especificado en la tabla publicada por el citado portal, hay dos ciudades ocupan las posiciones más bajas en términos de rentabilidad para inversiones en garajes con cifras que no alcanzan siquiera la cifra del 3%. Se trata de Salamanca (2,6%) y Palencia (2,8%).

Ligeramente por encima, aunque todavía por debajo del valor del Bono del Estado, aparecen Granada (3%) y Palma de Mallorca(3,1%). Esta última representa un caso especialmente llamativo, ya que se trata de una ciudad con alta demanda de espacio, pero donde los precios de compra de los garajes han subido tanto que el rendimiento se ha desplomado.

Hay un total de cuatro capitales donde la rentabilidad de una plaza de aparcamiento es inferior al 3,3% correspondiente al Bono del Estado / FREEPIK

Murcia, un oasis de rentabilidad

En el lado contrario, Murcia se erige como la capital de rentabilidad en España si hablamos de inversiones en garaje, con cifras que triplican a las de la capital menos rentable. Lo hace con nada más y nada menos que un 8,1%, seguida por Castellón de la Plana (7,5%) y Toledo (7,1%).

¿Dónde es más rentable un garaje que un piso?

Tampoco pasa desapercibida Barcelona, cuya rentabilidad en garajes, del 6,7%, es superior incluso a la de sus viviendas (5,6%): en la capital catalana resulta más eficiente invertir en plazas de aparcamiento que en pisos. Madrid, por su parte, se queda en un modesto 5,1%, casi un punto por debajo de la media nacional, aunque por encima del 4,7% correspondiente a la rentabilidad de sus viviendas.

El de ambas capitales no es un fenómeno aislado, pues se repite a lo largo de varias localidades que conforman la lista. Sin ir más lejos, la citada Murcia es el caso más destacado: 8,1% de rendimiento de una plaza de aparcamiento frente al 7,4% de la vivienda. En Castellón de la Plana, la inversión en garajes ofrece un 7,5%, medio punto por encima del rendimiento de sus alquileres. También en Toledo, un garaje (7,1%) es más rentable que una vivienda (6,4%).

Los garajes ya rinden mejor que las viviendas en Barcelona y Madrid, según un informe / FREEPIK

Cabe mencionar, además, el caso excepcional de Ávila, donde la rentabilidad de las inversiones en vivienda y garajes ha alcanzado un equilibrio exacto, ofreciendo un 6,7% en ambos.