Indra inaugura su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga

El grupo industrial Indra ha inaugurado este jueves su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en su sede del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. La compañía quiere que estas nuevas instalaciones, que acogen a más de 700 profesionales, sean un referente europeo en defensa y sirvan para" alcanzar los más altos estándares en la producción de electrónica avanzada y de la aviónica embarcada en plataformas aéreas, navales y terrestres". En Málaga, Indra tiene presencia en el PTA desde el año 2004.

Con una inversión prevista superior a los 40 millones de euros en los próximos cinco años, las nuevas instalaciones de 3.200 metros cuadrados contarán con una línea de fabricación electrónica y mecánica de última generación, 15 laboratorios de electrónica y oficinas de diseño de ingeniería.

El acto de presentación del centro ha contado con la presencia del presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano; el CEO del grupo, José Vicente de los Mozos; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

"Desde Indra Group estamos invirtiendo en crear nuevas instalaciones y equipos para dotarnos de los mediosmás avanzados que nos ayuden a reforzar nuestra posición como uno de los referentes europeos en defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas. Con el nuevo centro de Málaga impulsamos la innovación en un área clave para estos negocios como es el desarrollo de sistemas electrónicos y sistemas de computación embarcada", ha destacado Ángel Escribano.

Este centro acoge a los más de 700 profesionales de Indra que trabajan ya en Málaga, principalmente en programas de defensa, y será la sede de la malagueña Clue Technologies, compañía adquirida por Indra el año pasado, y una de las pocas empresas europeas especializadas en el desarrollo de nuevas tecnologías de computación para innovadores sistemas inteligentes como el 'edge computing', área estratégica y crítica para los nuevos programas de defensa europeos.

Las instalaciones de Indra en el PTA de Málaga disponen de una línea de fabricación electrónica y mecánica de última generación, con los medios más vanguardistas que incorporan tecnologías de la Industria 4.0. Escribano ha calificado de "hito estratégico" la apertura de este nuevo centro.

"Málaga constituye uno de los polos de industria de defensa que Indra Group está desarrollando en España, trasladando localmente el impacto de su crecimiento y generando empleo altamente cualificado", señala la empresa.

Investigación y fabricación de computadores de aviónica

El nuevo centro es una referencia en tecnología modular integrada y en la puesta en marcha de tecnologías avanzadas de computación y comunicación inteligente en el ámbito aeroespacial y de defensa.

Además, se dedica a la investigación tecnológica, al desarrollo y la fabricación de computadores de aviónica, tanto para sistemas de vuelo como para sistemas de misión. También proporciona computadores de aviónica para programas nacionales y europeos de relevancia como Eurodron, Sirtap, C295, A400M, Eurofighter LTE, Tigre MkIII y H160M. Por otra parte, está involucrada en numerosos programas de I+D, entre los que se puede destacar su participación en proyectos tecnológicos en el área de la computación y la electrónica en el marco del Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA) y Misiones de CDTI, Fondo Europeo de Defensa (EDF) y Key Digital Technologies (KDT) Joint Undertaking de Horizon Europe.

Según Escribano, estas instalaciones producirán, por ejemplo, computadores para aeronaves de Airbus y para otros clientes, además de para la propia Indra. También elaborarán sistemas para helicópteros que la compañía quiere exportar a Estados Unidos y participarán en el programa FCAS, un avión de nueva generación desarrollado entre Alemania, Francia y España.

"Recalco el nivel tecnológico que se ha generado aquí en Málaga. Podemos estar orgulloso del personal y de la tecnología que desarrollamos en estas instalaciones, que no tienen nada que envidiar a otras más pomposas de Estados Unidos o Alemania", ha explicado durante la inauguración. Además, ha resaltado el "gran momento" de la industria de defensa en España, y ha defendido que en el país no existe un retraso tecnológico, sino que no les habían dado "la oportunidad de desarrollarlo".

"El compromiso de Indra con Andalucía y Málaga es por muchos años

Por su parte, el CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos, ha señalado que los clientes demandan más capacidad de procesamiento para el despliegue de software más potente y el uso de inteligencia artificial (IA).

"Tenemos que seguir apostando por tecnologías emergentes, que sean disruptivas y generen impacto. Con nuestro plan industrial impulsamos nuestra capacidad para producir estas tecnologías de base de las que se nutren los grandes sistemas y plataformas y que son necesarias para lograr una verdadera soberanía tecnológica", ha afirmado.

De los Mozos ha añadido que el compromiso de Indra Group con Andalucía y con Málaga es "por muchos años", destacando la idea de consolidar al grupo como un líder europeo en aviónica.

Por su parte, el consejero de Industria, Jorge Paradela, ha celebrado "la gran apuesta" del grupo por Andalucía y con la innovación en la comunidad, a la vez que ha subrayado el fuerte crecimiento del empleo tecnológico, con Málaga como representante de ese "dinamismo".

Paradela ha afirmado que incidirá ante la Dirección General de la Comisión de Defensa de la Unión Europea en el talento existente en la región para atraer hasta ella a nuevos proyectos interregionales del sector. "Desde el Gobierno de Andalucía estamos absolutamente alineados, compartimos con Indra áreas estratégicas que son claves para el desarrollo de nuestra industria". Desde luego, talento tecnológico no falta en Andalucía", ha apuntado.

El consejero de Industria también ha ensalzado el hecho de que Andalucía es a día de hoy la única región de España que entrega sistemas completos a los tres ejércitos (Tierra, Mar y Aire y Espacio), a la vez que ha recordado que las tres empresas tractoras tradicionales del sector están presentes en Andalucía: Airbus, Navantia y Santa Bárbara, a las que ahora se une Indra, a la espera de nuevas llegadas.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha invitado a Indra Group a mantener la inversión en territorio andaluz, especialmente en la capital de la Costa del Sol.

Adquisiciones de Indra en Málaga

En marzo de 2025, Indra adquirió la firma malagueña Clue, que desarrolla algunos de los equipos electrónicos para aeronaves más avanzados del mundo. Y en julio anunció la adquisición a la compañía Aertec de la filial AERTEC DAS (Defence and Aerial Systems), con una plantilla de 46 personas que se integrarron en el organigrama de Indra. DAS es la responsable del diseño y fabricación del exitoso sistema aéreo no tripulado clase 1 de ala fija Tarsis, y sus versiones armada, el Tarsis-W, y de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento, el Tarsis-ISTAR.

Indra, en el marco de su Plan Estratégico 2024-2026, está impulsando la creación de más de 5.000 puestos de trabajo en áreas tecnológicas y capacidades digitales, especialmente en el sector de la defensa, con un empleo "altamente especializado y estable".

Sólo en los últimos meses de 2025 la compañía ha incorporado más de 2.400 profesionales tecnológicos en España y refuerza sus capacidades en áreas clave como la ciberdefensa, las plataformas terrestres, el espacio, la inteligencia artificial o los sistemas de vigilancia aérea.

Planes de Indra en Andalucía

Indra ya anunció el pasado verano, en una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su intención en los próximos dos años más de 80 millones de euros en la comunidad para reforzar sus capacidades industriales y doblar su actividad y generará más de 500 nuevos empleos con un perfil técnico y cualificado hasta sumar más de 3.700 profesionales "altamente especializados en las tecnologías más vanguardistas".

La compañía cuenta con varios centros en la región siendo el principal el situado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Así, en los últimos años Indra se ha convertido en un "aliado clave" en la industria andaluza con presencia en todas las provincias de la región.

El plan establece como prioridades estratégicas de crecimiento en Andalucía el desarrollo de tecnologías y prestación de servicios ligados a la Logística 4.0 para el Ejército de Tierra, industria inteligente, ciberseguridad, sistemas electrónicos para aeronaves y capacidades de producción e ingeniería.

Según comentó en su momento la compañía, el aumento de la plantilla de Indra contribuirá además a generar "empleo indirecto en toda la red de proveedores y empresas" con las que Indra Group trabaja en la comunidad.

Actvidad de Indra

La actividad de Indra Group en Andalucía abarca las operaciones de defensa de Indra, las de espacio de Indra Space y las de transformación digital y desarrollo de tecnologías disruptivas de Minsait, que trabaja en proyectos clave para reforzar la competitividad de empresas de todos los sectores de la economía andaluza —desde el financiero al de la energía pasando por la industria o la sanidad— además de mejorar los servicios que la Administración Pública regional presta al ciudadano.

El plan de Indra Group para Andalucía se enmarca a su vez dentro de la estrategia de la compañía por ganar mayor dimensión y reforzar sus capacidades industriales para convertirse en el corto plazo en la empresa de referencia en los sectores aeroespacial y de defensa en España. También está reforzando su huella industrial, alineándose con el plan industrial definido por el Ministerio de Defensa.

Las cifras de Indra

Indra Group es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica.

A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 49 países y operaciones comerciales en más de 140 países.