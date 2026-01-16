Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado Julio IglesiasJulio IglesiasLluvia CatalunyaEncuesta CISArbeloaBarçaRecibo luzEmbalses CatalunyaDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Empleo

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

Según los datos del Gobierno, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, 6 décimas más que el año anterior

Trabajadoras recogiendo fresas en Palos de la Frontera (Huelva).

Trabajadoras recogiendo fresas en Palos de la Frontera (Huelva). / JULIAN PEREZ / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, con Venezuela y Colombia como los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1 % del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10 %, encabezados por el transporte y almacenamiento (26 % más), mientras que el de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2 % y este colectivo ya representa el 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
  2. Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
  3. El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio
  4. Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
  5. Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
  6. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  7. La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
  8. Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional

Cuerpo defiende que el fondo soberano de 120.000 millones "servirá para anticiparnos al fin de los fondos europeos"

Cuerpo defiende que el fondo soberano de 120.000 millones "servirá para anticiparnos al fin de los fondos europeos"

Juan José Hidalgo (Air Europa): "Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa"

Juan José Hidalgo (Air Europa): "Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa"

Audiencias TV ayer | El prime time se reparte entre ‘GH Dúo’ y ‘Hasta el fin del mundo’, con ‘El hormiguero’ muy por delante en el access

Audiencias TV ayer | El prime time se reparte entre ‘GH Dúo’ y ‘Hasta el fin del mundo’, con ‘El hormiguero’ muy por delante en el access

Nick Reiner estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en 2020

Nick Reiner estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en 2020

Hacienda refuerza el control sobre el efectivo: qué cambios hay y cómo te afectan

Hacienda refuerza el control sobre el efectivo: qué cambios hay y cómo te afectan

DIRECTO TRUMP | Machado entrega la medalla del Nobel de la Paz a Trump

DIRECTO TRUMP | Machado entrega la medalla del Nobel de la Paz a Trump

DIRECTO UCRANIA | Putin aboga por lograr "cuanto antes" un arreglo pacífico en Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Putin aboga por lograr "cuanto antes" un arreglo pacífico en Ucrania

Estas son las ‘catedrales del vino’ de Catalunya, las bodegas modernistas más impresionantes del territorio

Estas son las ‘catedrales del vino’ de Catalunya, las bodegas modernistas más impresionantes del territorio