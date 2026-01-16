La deuda pública crece un 4,7% en un año pero modera su ratio hasta el 101,5% del PIB

La deuda pública se situó en noviembre en 1,698 billones de euros, lo que supone un aumento del 0,3% respecto a los 1,693 billones registrados en el mes de octubre, pero una moderación de su peso respecto al Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 101,5%, 0,8 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año anterior.

Tal y como se desprende de los datos publicados este viernes por el Banco de España (BdE), el alza de la deuda pública es del 4,7% respecto a la cifra registrada en noviembre del año pasado, de 1,622 billones de euros. Pese al incremento respecto al mes anterior, el dato de noviembre no supera el máximo histórico alcanzado en septiembre, cuando superó por primera vez los 1,700 millones de euros.

A la espera de los datos de diciembre, con los que culminaría la serie anual, el porcentaje de deuda respecto al PIB se acerca a la previsión del Gobierno para el cierre de 2025, establecida en torno al 101%. En cuanto a las proyecciones futuras, el Ejecutivo pretende moderar la ratio de deuda hasta el 100,9% del PIB en 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aún lejos de los niveles marcados por Bruselas

A pesar de la senda descendente de la deuda en los próximos años, el Gobierno no ha realizado ninguna previsión de reducir la deuda pública por debajo de la ratio del 60%, correspondiente con los niveles prudentes marcados por la Comisión Europea. Según los últimos datos comunitarios, divulgados el pasado mes de octubre, la deuda pública de los países de la UE se situó, de media, en el 81,9% del PIB. España se situó en el quinto puesto de mayor ratio de deuda, por delante de Portugal, con un 96,8%, y por detrás de Bélgica, con un 106,2%.

Por su parte, dos de nuestros países vecinos, Italia y Francia, exhiben ratios de endeudamiento mucho más altos que España, del 138,3% y 115,8%, respectivamente. La tasa más alta, hasta que se publiquen los datos actualizados el próximo jueves, la exhibe Grecia, con un 151,2%. Menos de la mitad de la UE, 14 países, cumplen con las directrices de Bruselas y mantienen su ratio de endeudamiento por debajo del 60% del PIB, y el porcentaje más bajo lo exhibe Estonia, un 23,2%.

Crece en todos los componentes

A tenor de los datos pormenorizados, la deuda en la Administración central se situó en 1,549 billones de euros, con un incremento interanual del 5%, lo que supone un 92,5% del PIB; mientras que la de las administraciones de la Seguridad Social aumentó hasta los 136.178 millones, el 8,1% del PIB, lo que supone un alza del 7,9% respecto a noviembre de 2024. Según pone de manifiesto el BdE, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

La deuda de las comunidades autónomas ha permanecido prácticamente estable respecto al mes anterior, con una variación interanual del 1,3%, en los 339.131 millones de euros, que equivalen al 20,3% del PIB; al igual que la de las corporaciones locales, que se sitúa en los 22.049 millones de euros (el 1,3% del PIB).