Cuerpo defiende que el fondo soberano de 120.000 millones "servirá para anticiparnos al fin de los fondos europeos"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado el anuncio de la creación de un fondo soberano de 10.500 millones para dar continuidad al Plan de Recuperación más allá de 2026, que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves. Sánchez aseguró que el importe total que se movilizará llegará a 120.000 millones de euros.

Cuerpo ha declarado que se trata de "una noticia relevante para la economía española". "Lo que hacemos aquí es anticiparnos a la finalización de la llegada de los fondos europeos, y asegurar que va a haber una capacidad de continuar con esa modernización y transformación de la economía española", ha declarado el titular de Economía. A su vez, Cuerpo ha avanzado que gracias a los 10.500 millones de los que dotará el fondo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) será capaz de movilizar "en torno a 60.000 millones de euros", es decir, la mitad.

Más allá, el ministro ha afirmado que, añadiendo la movilización de fondos por parte de las entidades, estiman que los fondos totales podrían superar los 120.000 millones de euros, tal y como anunció ayer Sánchez, aunque cree que se trata de una estimación "conservadora". "Es un fondo ambicioso, con la capacidad de transformar la economía en sectores e industrias que creemos que van a ser clave para aumentar nuestro crecimiento potencial a largo plazo a través de una mayor innovación".

