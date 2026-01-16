BBVA Asset Management repartirá un millón de euros entre 25 proyectos sociales y ambientales

BBVA Asset Management volverá a movilizar recursos para la inversión de impacto. La gestora del Grupo BBVA ha lanzado la octava edición de su Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, con la que distribuirá un millón de euros entre 25 proyectos sociales y medioambientales desarrollados en España. La principal novedad de esta edición es el foco específico en la reforestación y la recuperación de los ecosistemas afectados por los incendios forestales de 2025, una prioridad que gana peso en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.

La iniciativa, que se financia a través de las comisiones de gestión del fondo BBVA Futuro Conservador, FI, consolida una fórmula cada vez más habitual en la industria financiera: vincular la inversión tradicional con un retorno social y ambiental medible. Desde su puesta en marcha, la convocatoria ha canalizado más de seis millones de euros hacia proyectos con impacto positivo, beneficiando a miles de personas y entidades en todo el territorio nacional.

Un reparto equilibrado entre impacto social y ambiental

El millón de euros se distribuirá entre cinco grandes áreas de actuación: Medioambiente, Inclusión Social, Educación, Dependencia, Mayores y Salud, y Creación de Empleo para Colectivos Vulnerables. En concreto, se concederán cinco premios de 72.000 euros, uno por cada ámbito, y 20 ayudas adicionales de 32.000 euros, de las cuales 16 se destinarán a proyectos sociales de ámbito local y cuatro a iniciativas medioambientales de alcance nacional.

Este esquema sitúa la convocatoria en una horquilla similar a otras iniciativas privadas de impacto social impulsadas por grandes entidades financieras en España, aunque con una dotación superior a la media en proyectos ambientales, un ámbito que tradicionalmente recibe menos financiación filantrópica que el social.

Los incendios, en el centro de la convocatoria

El énfasis en la restauración forestal responde a una realidad cada vez más recurrente. Los incendios forestales no solo arrasan miles de hectáreas cada año, sino que erosionan la biodiversidad, comprometen el equilibrio de los ecosistemas y afectan directamente a la economía y la población de las zonas rurales. Por ello, BBVA Asset Management priorizará proyectos centrados tanto en la recuperación de áreas quemadas en 2025 como en la prevención y la gestión sostenible del territorio, con el objetivo de reducir riesgos futuros.

Calendario y participación

Las entidades interesadas podrán presentar sus candidaturas entre el 16 de enero y el 16 de febrero de 2026, siempre que cumplan los requisitos recogidos en las bases legales de la convocatoria. Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 12 de junio de 2026, y las donaciones se harán efectivas antes del 31 de julio del mismo año.

Con esta nueva edición, BBVA Asset Management refuerza su estrategia de inversión responsable y su colaboración con el tercer sector, en un momento en el que la financiación privada empieza a jugar un papel clave en la transición social y medioambiental, complementando la acción pública y acercando el capital a los retos más urgentes del país.