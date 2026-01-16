Hasta 12.000 euros por hijo en Madrid en 2026: estos son los requisitos para cobrar la ayuda

La Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva ayuda a la maternidad con el objetivo de fomentar la natalidad en el territorio. Con esta ayuda, las familias jóvenes podrán solicitar hasta 12.000 euros por hijo, con ingresos de 500 euros al mes durante un periodo máximo de 2 años.

Sin embargo, no todos podrán solicitar esta ayuda, ya que el gobierno madrileño limita su acceso a casos concretos:

Mujeres que se encuentren, como mínimo, en la semana 21 del embarazo

Mujeres que hayan sido madres anteriormente, pero cuyos hijos no superen los 24 meses

Personas que hayan adoptado un menor a partir de enero de 2022

La condición básica en todos los casos sería poseer la nacionalidad española o la residencia legal en el país. Esta medida está pensada para ayudar a la crianza de hijos en madres jóvenes, por lo que se establece una edad límite de 30 años en el momento de la solicitud.

Condiciones de empadronamiento y renta

Por otro lado, y al tratarse de una ayuda a nivel autonómico, se exigirá haber estado empadronada en la Comunidad de Madrid durante un período mínimo de cinco años, dentro de los diez años previos a la solicitud. Además, será obligatorio mantener la residencia habitual en la Comunidad mientras se esté cobrando la ayuda.

La ayuda se destina a mujeres con rentas medias o bajas, por lo que se limitará su acceso en función de la renta del hogar. Para las personas que tributen como individuo único, el límite de ingresos será de 30.000 euros anuales, es decir, 2.500 euros al mes.

En cuanto a unidades familiares o declaraciones tributarias conjuntas, el umbral ascendería hasta los 36.200 euros anuales, lo que correspondería a unos 3.000 euros al mes entre ambos miembros de la familia.

En ambos casos, las autoridades tendrán en cuenta la última declaración del IRPF que se encuentre disponible en el momento de presentar la solicitud.

Cómo se puede solicitar la ayuda

Según ha establecido la Comunidad de Madrid, esta ayuda podrá solicitarse desde la semana 21 del embarazo o una vez que el menor haya nacido, sea acogido o adoptado. Aun así, el ingreso del dinero solo se mantendría activo hasta que el menor cumpla los dos años.

A la hora de solicitar la ayuda económica, el gobierno autonómico ofrece diferentes vías:

De forma telemática , mediante la Cuenta Digital y el registro electrónico autonómico

, mediante la Cuenta Digital y el registro electrónico autonómico Asistiendo presencialmente a los registros oficiales habilitados por la Comunidad de Madrid

En cuanto a la documentación necesaria, se necesitaría DNI o NIE, certificados de empadronamiento (histórico y actual) y declaración de la renta. Además, en función del caso, se deberá adjuntar el informe médico de embarazo, o un certificado de nacimiento, adopción o acogimiento.

Compatibilidad con otras ayudas autonómicas

Los dirigentes madrileños han confirmado que esta ayuda podrá recibirse de forma simultánea con otras ayudas económicas. En cuanto a las familias residentes en la ciudad de Madrid, esta ayuda es compatible con las prestaciones municipales por nacimiento o adopción. Además, en el resto de municipios madrileños que dispongan de ayudas al embarazo o para madres jóvenes, también se podrá recibir ambas.

Sin duda, medidas de este tipo se plantean como una solución frente a los problemas de natalidad que afectan a la Comunidad de Madrid desde hace varios años. En este sentido, el envejecimiento de la población se ha vuelto uno de los puntos clave de muchas políticas demográficas a lo largo del país.