Pablo David Fernández, analista financiero: "Hay empresas que se han gastado auténticas millonadas en Verifactu para nada"

No es oro todo lo que reluce. El aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu, la nueva normativa de facturación electrónica impulsada por la Agencia Tributaria, ha provocado un choque entre alivio temporal y perjuicio económico real para numerosas empresas y proveedores de tecnología en España.

Aunque inicialmente la decisión se presentó como una medida positiva para autónomos y pymes, expertos y ejecutivos del sector alertan ahora de que ha generado inversiones millonarias comprometidas y confusión en el tejido empresarial.

Verifactu, diseñado para garantizar la trazabilidad, integridad y autenticidad de las facturas a través de software certificado, estaba llamado a sustituir gradualmente los métodos tradicionales de facturación (como Word, Excel o PDF) y a mejorar el control fiscal en tiempo real por parte de la Agencia Tributaria.

La obligatoriedad debía haber entrado en vigor el 1 de enero de 2026 para sociedades y posteriormente el 1 de julio de 2026 para autónomos y pymes, pero el Gobierno la ha postergado hasta enero y julio de 2027 respectivamente.

Para muchos profesionales tecnológicos, este aplazamiento ha supuesto un contratiempo financiero significativo. "Hay empresas que se han gastado auténticas millonadas en Verifactu para nada", afirma Pablo David Fernández, analista financiero y fundador de Fundaria Asesores, en una conversación reciente con EL PERIÓDICO, señalando el impacto sobre proveedores que ya habían adaptado sus soluciones al estándar requerido.

Varios afectados y perjudicados

Este retraso no solo afecta a las pymes que ya habían integrado sistemas compatibles con Verifactu, sino también a empresas de desarrollo de software y consultoras tecnológicas que habían presupuestado y ejecutado proyectos de adaptación.

Imagen de archivo de un software Verifactu para autónomos y pymes. / STEL Order - Archivo

Según Fernández, estos planes de negocio y presupuestos anuales se han visto forzados a reprogramarse hasta 2027, generando incertidumbre y posibles ajustes en plantilla en sectores que habían apostado por la implementación anticipada.

La mayoría de las pymes españolas estaba lejos de estar lista para cumplir con la normativa en el plazo inicial: según un estudio reciente, el 82% no estaba preparado para adaptar sus sistemas antes de 2026, dato que ha sido esgrimido por la Administración para justificar el aplazamiento. No obstante, este argumento no compensa las pérdidas ya incurridas por empresas que invirtieron anticipadamente, ni responde a quienes aseguran que la medida refleja más un interés político que una decisión técnica.

Desde la perspectiva del Gobierno, el retraso busca facilitar una implantación ordenada y homogénea, evitando la imposición de sanciones o bloqueos de facturación a contribuyentes poco preparados.

Organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han celebrado la prórroga como un "alivio para los autónomos", que, con cargas administrativas ya elevadas, hubieran afrontado mayores costes y complejidad si la obligación hubiese entrado en vigor sin más tiempo de adaptación. Un auténtica bombona de oxígeno para miles de autónomos que ya empezaban (y continúan) a mostrar su descontento por sus condiciones laborales, fiscales y de excesiva burocracia.

En contraste, desarrolladores de software de facturación y servicios tecnológicos argumentan que el cambio continuo de plazos mina la confianza y dificulta la planificación estratégica. A medida que España avanza hacia una administración más digital y transparente, la gestión de estos cambios será crucial para no penalizar a quienes asumen inversiones anticipadas en modernización.

La "excusa perfecta" para lograr la digitalización

Queda todavía mucho por recorrer en el paso hacia la digitalización de nuestro país, el cual está por debajo de la media europea en esta materia. Pero quizás Verifactu podría ser un comienzo, pues, en palabras del propio Pablo David Fernández, "Verifactu es la excusa perfecta para que las empresas y autónomos se digitalicen".