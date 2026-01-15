Urbanitae se constituye como gestora y se lanza a levantar fondos inmobiliario

El 'crowdfunding' inmobiliario Urbanitae se ha constituido como sociedad gestora de inversiones colectivas (SGIC) autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y aspira a levantar en los próximos meses sus primeros fondos de inversión institucional de entre 30 y 50 millones de euros, en lo que califican como "una evolución natural" de su negocio, hasta ahora centrado en acercar grandes proyectos a pequeños inversores.

Urbanitae espera estar inscrito en el registro del regulador en las próximas semanas y empezar el lanzamiento y levantamiento de fondos entre el segundo y el tercer trimestre de este año, vehículos que podrán empezar a desplegar e invertir durante la segunda mitad del ejercicio, explica Diego Bestard, consejero delegado. Estos fondos serán específicos para cada estrategia: algunos invertirán en el capital de proyectos inmobiliarios (equity) y otros serán de deuda (lending), donde actuarán como prestamistas. Por el momento, los vehículos entrarán tanto en proyectos residenciales como de otra índole, como hoteles, centros comerciales o trasteros, pero a futuro cabe la posibilidad de crear estructuras más específicas.

En un comunicado, Urbanitae explica que "la incorporación de fondos de inversión al ecosistema abre además una nueva vía de acceso a capital institucional y financiero, complementaria al capital privado que ya canaliza la plataforma", hecho que permitirá "ofrecer soluciones de financiación más amplias y sofisticadas a los promotores, abordar proyectos de mayor envergadura y acompañar operaciones que, por tamaño o estructura, requieren vehículos distintos". "El objetivo es profundizar aún más en la coinversión inmobiliaria, alineando intereses entre promotores, inversores privados e inversores institucionales, manteniendo el foco en la calidad, el análisis riguroso y la transparencia. Con esta evolución, reforzamos nuestro papel como infraestructura de referencia para la inversión inmobiliaria en Europa, capaz de canalizar capital a través de distintos vehículos, pero con un mismo origen: el acceso privilegiado a las mejores oportunidades del mercado", añaden.

"Es una progresión lógica y natural de nuestro negocio. Somos una de las entidades que más operaciones recibe, analiza y ejecuta en el mercado, más de 2.000 millones de euros en 2025. Tenemos una gran red consolidada y única de promotores y un equipo especializado en análisis inmobiliario con enorme experiencia en originación", apunta el directivo. En el pasado, la compañía ya tuvo un fondo inmobiliario de 20 millones de euros de la mano de Andbank, que comercializó un fondo inmobiliario de 20 millones de euros entre sus clientes de banca privada para coinvertir en oportunidades de Urbanitae.

Historia de Urbanitae

Urbanitae fue uno de los primeros 'crowdfundings' en empezar a financiar operaciones inmobiliarias de hasta cinco millones de euros. La mayor parte de la compañía está controlada por su equipo directivo, el propio Bestard y Eduardo Navarro, su presidente, fundador también de Crescenta, que atrae el sector del private equity al inversor particular, además de un pequeño grupo de fondos, entre ellos Actyus (Andbank) o All Iron. Actualmente, la compañía está inmersa en una ronda en la que espera captar alrededor de 20 millones de euros y dar entrada en su accionariado a algunos de los family office y promotores con los que trabaja, además de salida a otros, como avanzó El Confidencial. En los últimos meses, a su línea de financiación de proyectos inmobiliarios sumó otra línea de negocios, el de venta directa de inmuebles para inversores, consistente en el asesoramiento a particulares en la adquisición y posterior alquiler de inmuebles de obra nueva y segunda mano.