Cuándo empiezan las segundas rebajas de invierno en Zara, Mango, El Corte Inglés

Las esperadas rebajas de invierno comenzaron el pasado miércoles 7 de enero, aunque algunos establecimientos las avanzaron para que los clientes pudieran aprovechar los descuentos en las compras navideñas.

Sin embargo, son muchas las personas que deciden esperar a las segundas rebajas para tratar de obtener el precio más bajo posible.

Rebajas en El Corte Inglés

El Corte Inglés ha confirmado en sus redes sociales que hoy, jueves 15 de enero, comienzan sus segundas rebajas de invierno, que se alargarán hasta el 28 de enero.

En estas rebajas, los clientes de estos grandes almacenes podrán disfrutar de un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Además, los descuentos estarán disponibles tanto en tiendas como en la aplicación móvil y en la web oficial.

Zara

La marca principal del grupo Inditex no hizo públicas las fechas exactas en las que haría sus segundas rebajas, pero algunas de ellas ya están disponibles en su página web.

Zara ha aplicado descuentos por debajo de los precios que se establecieron en las primeras rebajas de invierno, y algunos productos están rebajados con hasta un 73% de descuento.

Mango

Las rebajas en Mango finalizarán el 4 de febrero y, al igual que en Zara, ya han llegado las segundas rebajas a su página web.

Los clientes de Mango podrán disfrutar de una selección de productos con hasta un 50% de descuento.

Otras marcas

La cadena de moda sueca H&M ha aumentado sus descuentos hasta el 70% en algunos productos en su web.

Primor, por su parte, también tiene descuentos de hasta el 85% en su app y su página web.

Muchas marcas no establecen una fecha exacta de segundas rebajas y van bajando los precios conforme pasan las semanas hasta que finalice la época de rebajas.