Samaipata invierte 17 millones en 2025 para cazar la nueva ola de productividad con IA

Samaipata, uno de los fondos españoles más activos en capital riesgo temprano, ha cerrado 2025 con 17 millones de euros invertidos en 13 inversiones en startups de software en España, Irlanda, Francia y Alemania. El mensaje es claro: la batalla ya no está en "tener IA", sino en meterla en el flujo de trabajo y demostrar impacto en ventas, costes y toma de decisiones.

En su balance anual, publicado este enero, la gestora, fundada por José del Barrio y Eduardo Díez-Hochleitner y con más de 150 millones bajo gestión, explica que ha concentrado su radar en equipos capaces de convertir la ventaja tecnológica en productos con tracción comercial y ambición internacional. Dicho de otro modo: menos demos vistosas y más automatización útil.

IA aplicada

Las nuevas entradas del año apuntan justo a esa "IA aplicada". Samaipata ha apostado por Genesy, una startup española que automatiza procesos de ventas con agentes y "empleados digitales", y por Konvo, con presencia entre Alemania y España, que construye agentes conversacionales para marcas de e-commerce orientados a mejorar la experiencia de cliente y la conversión.

A ese paquete suma una tercera compañía española centrada en automatizar burocracia empresarial: desde interpretar requisitos hasta tramitar obligaciones administrativas.

Pero el termómetro del fondo está en la cartera. En 2025, Samaipata realizó 10 inversiones de follow-on en participadas que están escalando. Y presume de un dato poco habitual en un mercado aún selectivo: un 60% del portfolio ha "graduado" a Series A o superiores, frente a una media de mercado cercana al 20%. Ese salto, subraya, ha atraído a fondos europeos de growth como Kinnevik o Burda Principal Investments.

Entre los hitos del año figura el salto de Nory a una Series B de unos 37-38 millones de dólares liderada por Kinnevik; el avance de PropHero con una Series A de 16 millones; la ronda de crecimiento de VIVLA (8 millones) junto a financiación alternativa posterior; y la Series A de Imperia (más de 10 millones) co-liderada por Burda Principal Investments.

Nuevas alianzas tecnológicas

La estrategia se completa con más "músculo" operativo: Samaipata refuerza su plataforma de apoyo, incorpora a Carolina Martínez-Caro como senior advisor y amplía alianzas tecnológicas (incluida Nvidia) para dar a sus startups acceso a infraestructura y herramientas.

El fondo quiere estar donde se decide el nuevo software: en la última milla de la implementación de la inteligencia artificial.