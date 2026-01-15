Resultados empresariales
Samaipata invierte 17 millones en 2025 para cazar la nueva ola de productividad con IA
El fondo paneuropeo firma 13 operaciones (tres nuevas y diez de seguimiento) y saca pecho: el 60% de su cartera ya ha saltado a Series A o superiores, muy por encima del mercado
Samaipata, uno de los fondos españoles más activos en capital riesgo temprano, ha cerrado 2025 con 17 millones de euros invertidos en 13 inversiones en startups de software en España, Irlanda, Francia y Alemania. El mensaje es claro: la batalla ya no está en "tener IA", sino en meterla en el flujo de trabajo y demostrar impacto en ventas, costes y toma de decisiones.
En su balance anual, publicado este enero, la gestora, fundada por José del Barrio y Eduardo Díez-Hochleitner y con más de 150 millones bajo gestión, explica que ha concentrado su radar en equipos capaces de convertir la ventaja tecnológica en productos con tracción comercial y ambición internacional. Dicho de otro modo: menos demos vistosas y más automatización útil.
IA aplicada
Las nuevas entradas del año apuntan justo a esa "IA aplicada". Samaipata ha apostado por Genesy, una startup española que automatiza procesos de ventas con agentes y "empleados digitales", y por Konvo, con presencia entre Alemania y España, que construye agentes conversacionales para marcas de e-commerce orientados a mejorar la experiencia de cliente y la conversión.
A ese paquete suma una tercera compañía española centrada en automatizar burocracia empresarial: desde interpretar requisitos hasta tramitar obligaciones administrativas.
Pero el termómetro del fondo está en la cartera. En 2025, Samaipata realizó 10 inversiones de follow-on en participadas que están escalando. Y presume de un dato poco habitual en un mercado aún selectivo: un 60% del portfolio ha "graduado" a Series A o superiores, frente a una media de mercado cercana al 20%. Ese salto, subraya, ha atraído a fondos europeos de growth como Kinnevik o Burda Principal Investments.
Entre los hitos del año figura el salto de Nory a una Series B de unos 37-38 millones de dólares liderada por Kinnevik; el avance de PropHero con una Series A de 16 millones; la ronda de crecimiento de VIVLA (8 millones) junto a financiación alternativa posterior; y la Series A de Imperia (más de 10 millones) co-liderada por Burda Principal Investments.
Nuevas alianzas tecnológicas
La estrategia se completa con más "músculo" operativo: Samaipata refuerza su plataforma de apoyo, incorpora a Carolina Martínez-Caro como senior advisor y amplía alianzas tecnológicas (incluida Nvidia) para dar a sus startups acceso a infraestructura y herramientas.
El fondo quiere estar donde se decide el nuevo software: en la última milla de la implementación de la inteligencia artificial.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
- Los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos