TradeInn modera al 5,6% su crecimiento en 2025 por culpa de los aranceles en EEUU

El 'e-commerce' deportivo TradeInn sigue creciendo, aunque en 2025 lo haya hecho algo menos de lo que acostumbraba. La compañía ha difundido este jueves que cerró el año con un volumen de ingresos de 585 millones de euros, un 5,6% más que en el ejercicio anterior. Esto es prácticamente el doble de lo que facturaba un lustro atrás y una evolución que, según destaca la empresa, "consolida su crecimiento sostenido y su liderazgo en el comercio deportivo 'online' a escala global". Sin embargo, también supone reducir a la mitad los porcentajes de crecimiento que llevaba registrando los últimos años: entre un 12% y un 15%.

"A nivel europeo estamos por encima de ese 10% [de incremento de las ventas], pero en otros países como Estados Unidos no hemos crecido tanto al final, como a principios de año", se explica David Martín, director ejecutivo y fundador de TradeInn. Nombra complicaciones como los aranceles o el incremento del coste del transporte. "Fuera de Europa, la cosa se está poniendo difícil, y somos una empresa muy internacional, que vende a muchos países", reflexiona el mismo.

En concreto, el 85% de sus ventas son al exterior, y Estados Unidos –el país que más ha dificultado el comercio mundial– es el sexto mercado más importante para ellos. Tras la imposición de aranceles, su producto se vende aproximadamente un 15% más caro en el país norteamericano, con las dificultades que eso genera a la hora de competir con otras plataformas de comercio electrónico.

De ahí que, preguntado Martín por los planes acerca de 2026, enseguida hable de poner el foco en crecer en Europa. "Seguiremos haciendo lo mismo, con las mismas prioridades y estrategias", afirma este empresario, que niega que este panorama geopolítico y macroeconómico cambie el objetivo de llegar a los 1.000 millones de euros de facturación en 2028. "Seguiremos creciendo orgánicamente y haciendo mejoras en nuestras naves", resume. Lo hará en alianza con el fondo de inversión Apollo, que, desde este 2025, es dueño del 30% de la compañía.

Músculo logístico

En cuanto a su infraestructura logística, el enclave de Celrà (Girona) ya ha terminado sus obras de ampliación en 30.000 metros cuadrados (ocupa 50.000) y ahora está pendiente de que empiecen a trasladar, el mes que viene, las existencias allí y que se vayan montando la robótica que será elemento central en su funcionamiento. Han invertido, en esta obra, 25 millones de euros. Por otro lado, valoran ampliar todavía más el 'hub' logístico que tienen en Alemania.

Entre ambos emplazamientos y una plantilla de 530 trabajadores en total, TradeInn ha ejecutado el envío de 9,2 millones de paquetes a clientes de 190 países distintos, en 2025.

"Los resultados de 2025 se enmarcan en una senda de crecimiento que se ha visto reforzada gracias a la apuesta por la especialización del catálogo, la innovación tecnológica y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo", sintetizan desde la empresa.

"Nuestra evolución es el reflejo de un modelo sólido basado en la especialización, la distribución directa y la confianza de millones de deportistas en todo el mundo", agrega el director ejecutivo de la compañía. "Nuestra prioridad es seguir invirtiendo en tecnología, logística e inteligencia artificial para reforzar nuestra agilidad competitiva, optimizar nuestros procesos operativos y anticiparnos a los nuevos hábitos de consumo", prosigue. "De cara a 2026, afrontamos una nueva etapa de consolidación internacional con una propuesta de valor cada vez más especializada y diferencial", remata.