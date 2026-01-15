Reglas del equipaje de mano en 2026: Iberia, Vueling, Ryanair, Air Europa y más

Si estás acostumbrado a coger vuelos o has cogido uno recientemente, puede que esta historia te suene.

¿A quién no le ha pasado?

Vas al aeropuerto, dispuesto a coger un avión para emprender ese viaje que tanto deseabas... y llevas tu equipaje de mano, por supuesto.

El problema surge a las puertas del avión, cuando un empleado de la aerolínea que has contratado, te pide que introduzcas tu equipaje en una especie de molde que decidirá si la mochila entra contigo o no. En tu memoria, durante el último viaje (con otra compañía) no hubo ningún problema.

Esta vez, sin embargo, no tendrás suerte. Aunque lo peor de todo es que las personas de delante llevaban un equipaje igual y han entrado. Pero te ha tocado a ti. Bienvenido a la lotería de las aerolíneas.

La verdad es que puede que no te equivoques y, a lo mejor, sí pudiste entrar sin problemas con ese equipaje. De hecho, en 2026, las principales aerolíneas que operan en España mantienen políticas dispares con relación a las medidas y los pesos de los equipajes.

Condiciones específicas antes de volar

En consecuencia, los pasajeros se confunden y, por otro lado, los organismos europeos exigen una mayor uniformidad en el asunto.

Concretamente, la Unión Europea defiende que se deben terminar las ‘tarifas ocultas’y la disparidad de criterios. Si existieran las mismas reglas para todos, sin que cada uno aplicara sus propias normas, el viajero no tendría que revisar con detalle las condiciones específicas antes de volar.

Según los estándares mínimos establecidos por la Unión Europea, los viajeros pueden embarcar con un equipaje de mano de 40 x 30 x 15 centímetros. Pero vamos a revisar qué estándares establece cada aerolínea.

Ryanair

Desde septiembre, se han incrementado las dimensiones permitidas para el equipaje de mano gratuito en todos sus vuelos europeos, con lo que se sitúa por encima del estándar mínimo europeo.

Este cambio comporta un 33% más de profundidad, que equivale a cinco centímetros más. De este modo, la aerolínea ofrece a sus clientes una mayor comodidad para organizar su equipaje, que pasa de 20 a 24 litros. Por lo tanto, los usuarios que decidan viajar con Ryanair podrán utilizar un equipaje de mano de 40 x 30 x 20 centímetros.

Sin embargo, si el pasajero desea viajar con una maleta de cabina (máximo 55 x 40 x 20 cm y hasta 10 kg), tendrá que contratar el paquete ‘Prioridad y 2 piezas de equipaje de mano’, que tiene un precio de entre 6 y 40 euros, en función del trayecto y la antelación.

Otra maleta extra de 10 kg tiene un precio de entre 9,50 y 45 euros. No obstante, si la maleta supera el peso máximo permitido, el viajero deberá pagar 12 euros por kilo adicional.

Iberia

Iberia no solo se adapta a los estándares mínimos de la Unión Europea, dejando a sus pasajeros viajar con un artículo personal de 40 x 30 x 15 centímetros, sino que además, el viaje incluye la opción de viajar gratis con una maleta de cabina de 56 x 40 x 25 centímetros de hasta 10 kg.

En caso de no cumplir con la normativa, el cliente no solo deberá pagar un recargo adicional, sino que su equipaje será enviado a bodega.

Iberia Express establece las mismas pautas para sus viajeros.

Air Europa

La aerolínea española brinda a sus pasajeros la opción de viajar con una maleta de cabina de máximo 55 x 35 x 25 centímetros y hasta 10 kilogramos de forma gratuita, además de un accesorio (bolso de mano) de hasta 40 cm x 30 cm x 15cm.

Los pasajeros en Business tienen la opción de llevar dos piezas de 14 kilogramos en total y de hasta 55 cm x 35 cm x 25 cm. cada una. Si los dos bultos superan los 14 kg, deberá facturar su equipaje. Además, también pueden llevar un accesorio de hasta 40 cm x 30 cm x 15cm.

EasyJet

EasyJet, en cambio, opta por reducir el equipaje gratuito a una sola pieza pequeña, que se coloca bajo el asiento. Según la aerolínea británica, el equipaje de los clientes que se decantan por esta opción, no puede superar los 45 x 36 x 20 centímetros y hasta los 15 kilogramos de peso.

Si sus clientes necesitan disponer de un espacio más amplio, pueden pagar el precio establecido para maletas de cabina. Estas deberán encajar en las medidas de 56 x 45 x 25 centímetros de los compartimentos superiores de los aviones, que tienen un límite de 15 kilogramos.

Vueling

Para agilizar los tiempos de espera y de embarque, esta aerolínea española ofrece la opción de viajar gratuitamente con una pieza de hasta 40 x 20 x 30 centímetros, que se transportará bajo el asiento del mismo pasajero.

En caso de necesitar más espacio, los pasajeros de Vueling pueden viajar con una maleta de cabina de hasta 55 x 40 x 20 centímetros y 10 kilogramos, pero tendrá que pagar una tarifa adicional que varía en función de la ruta y la ocupación del vuelo.

A la espera de cambios

Teniendo en cuenta que la unificación de criterios en Europa es inexistente entre todas las aerolíneas, es natural que los viajeros tengan dudas, su viaje les genere confusión y terminen haciéndose cargo de costes extras.

Por este motivo, es recomendable revisar las informaciones que ofrece cada empresa en su página web, para poder medir y escoger el equipaje oportuno con tiempo.

Mientras tanto, nos tocará esperar a que la Unión Europea construya una armonía reglamentaria entre aerolíneas para que, por lo menos, nosotros no nos volvamos locos.