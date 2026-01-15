Ona Hotels & Apartments adquiere el hotel Ritual Torremolinos, referente en el turismo LGTBI

La cadena hotelera catalana Ona Hotels & Apartments ha adquirido el Hotel Ritual Torremolinos, considerado el mayor complejo dirigido al colectivo LGTBI del sur de Europa.

Situado en el centro de Torremolinos, con acceso directo a la playa del Bajondillo, el Hotel Ritual abrió en 2017 tras la remodelación del antiguo Hotel Stella Polaris, construido en los años 60.

Ritual es un hotel de tres estrellas, con 187 habitaciones modernas y con vistas al mar, que ofrece una amplia oferta de servicios enfocados al colectivo LGTBI.

La operación, cuyo importe no ha trascendido, ha estado financiada por el banco Santander. "Seguimos creciendo y ahora con la compra de un nuevo hotel en Torremolinos (...) Muchas gracias a todo el equipo y al Santanderpor apoyarnos en esta operación" ha expresado el CEO de Ona, Nacho Barrau, a través de una publicación en la red social de Linkedin.

Servicios

Entre ellos destacan sus dos piscinas exteriores, spa con piscina climatizada, sauna, baño turco, zona de cromoterapia y sala de masajes. Además, cuenta con un gimnasio abierto las 24 horas, espacio de tiendas y barbería/peluquería. El hotel dispone también de una zona nudista en el ático, un amplio buffet restaurante y un aparcamiento subterráneo.

Ona Ritual Torremolinos COSTA DEL SOL / Cedida

El hotel, 'pet friendly', va a continuar abierto a sus clientes aunque los nuevos propietarios van a valorar la oportunidad de acometer algunas actuaciones. En cualquier caso, afirman que el establecimiento hotelero continuará su actividad de manera que siga siendo un referente para el colectivo LGTBI.

Expansión

Con la compra de Ritual, Ona Hotels & Apartments alcanza los 10 complejos hoteleros en la Costa del Sol y 52 hoteles en destinos de primer nivel como Mallorca, Canarias, Murcia y Cataluña, además de una presencia destacada en Andorra y Marruecos.

"Es todo un honor ampliar nuestro porfolio en el sur de España, lo que nos permite ofrecer experiencias vacacionales complementarias a nuestros clientes nacionales e internacionales. Tras esta operación y la reciente de Ona Luna Park Adults Only en Mallorca, seguimos dando pasos muy importantes en nuestro proceso de expansión en España", ha comentado el CEO de Ona Hotels & Apartments, Nacho Barrau.

A lo largo de 2025, la cadena Ona ha incorporado 10 hoteles a su cartera de activos: Ritual Torremolinos, Ona Luna Park Adults Only en Mallorca, Ona Don Juan en Lloret de Mar, Ona Pearly Grey en Costa Adeje, Tenerife, además de 6 hoteles Be Live, tres en Tenerife y otros tres en Marruecos. Asimismo, la compañía anunció recientemente la adquisición del 100% de Ona Marinas de Nerja y 100 apartamentos en Ona Valle Romano Golf Resort.

En paralelo, la compañía ha reforzado su control sobre activos estratégicos. En los últimos meses ha adquirido el 100% del aparthotel Ona Marinas de Nerja, que ya gestionaba desde 2019, y ha anunciado una inversión cercana a los 10 millones de euros para su reposicionamiento. A ello se suma la compra de 100 apartamentos en el complejo Ona Valle Romano Golf Resort, en Estepona, que cuenta con un total de 430 unidades.

Estas operaciones han sido financiadas por Cajamar, socio financiero clave del grupo en esta etapa de crecimiento. Según la compañía, la entidad está respaldando de forma decidida su estrategia de expansión en el sector turístico.

Estand propio en Fitur

La compañía está ultimando los detalles para su participación en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, donde acudirá por primera vez con un estand propio.

Según Nacho Barrau, "la participación de Ona Hotels & Apartments en Fitur 2026 supone un antes y un después en la historia de nuestra compañía. Aunque llevamos varias décadas participando en la Feria de Turismo más importante del mundo, este año lo haremos por primera vez con estand propio, lo que nos permitirá establecer conexiones más auténticas, generar espacios de confianza con los agentes del sector y reforzar nuestra presencia de marca".

Ona Hotels & Apartments

El fuerte impulso inversor tiene su reflejo en las cifras. Ona Hotels & Apartments prevé cerrar 2025 con una facturación de 205 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 36,4% respecto a los 150 millones registrados en 2024. El aumento de ingresos se explica, en gran medida, por la ampliación de la cartera de activos y la entrada en nuevos mercados.