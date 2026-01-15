Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué información te enviará tu banco este enero? Esto es lo que debes revisar

Saber interpretarla te ayudará a controlar mejor tus finanzas

Al comenzar el año, tu banco te enviará un resumen anual obligatorio con toda la información relevante sobre los productos que tienes contratados: cuentas, tarjetas, préstamos, depósitos, entre otros. Esta comunicación, regulada por el Banco de España, busca darte una visión clara y transparente sobre los costes y rendimientos de tu relación con la entidad financiera.

¿Qué incluye el resumen bancario que recibirás en enero?

Este documento contiene un desglose detallado de los intereses, comisiones y gastos que se aplicaron a tus productos durante el año anterior. En el caso de las cuentas bancarias, recibirás un informe por cada una, con estos datos:

  • Todas las comisiones aplicadas durante el año, especificando el importe de cada una y el total.
  • Tipos de interés aplicados a tu saldo, ya sea en positivo (intereses a tu favor) o en descubierto (intereses que pagaste).
  • El importe total de los intereses devengados a lo largo del año.

Si además tienes préstamos, créditos o depósitos contratados, te llegará un documento adicional con:

  • Los intereses aplicados a cada producto financiero.
  • Comisiones y gastos asociados durante los últimos 12 meses.

¿Cómo y cuándo lo recibirás?

Te llegará durante el mes de enero, por correo postal o de forma digital, dependiendo de la opción que hayas seleccionado al contratar los servicios del banco. Si optaste por la comunicación telemática, deberías revisar tu correo electrónico, la app o el área de clientes en la web del banco para asegurarte de que no se te ha pasado por alto.

Además, si eres cotitular de alguna cuenta, también recibirás tu propio resumen individual, aunque compartas el producto con otras personas. En ese caso, el documento indicará cuántos cotitulares existen en total.

¿Por qué es importante este resumen?

El objetivo del Banco de España al exigir esta comunicación es fomentar la transparencia y la educación financiera. Con este resumen, cualquier cliente puede conocer de forma clara cuánto ha pagado en comisiones o intereses, y valorar si le conviene seguir con su entidad o buscar alternativas.

Este informe anual sigue un modelo regulado por el Anejo 5 de la Circular 5/2012 de 27 de junio, lo que garantiza que todos los bancos lo presenten con la misma estructura y términos claros para los usuarios.

Aunque puede parecer un simple trámite, el resumen bancario anual es una herramienta útil para evaluar tus productos financieros y su coste real. Aprovecha este documento para comparar condiciones, detectar gastos innecesarios y mejorar el control de tus finanzas personales.

