La inflación baja hasta el 2,5% en diciembre en Catalunya

Es la segunda comunidad donde menos han subido los precios, pero vivienda y hostelería siguen por encima del 4%

Una tienda de la cadena de supermercados DIA.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya terminó diciembre con un aumento interanual del 2,5%, una décima por debajo del dato de noviembre (2,6%), según las cifras difundidas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación media de 2025 también se sitúa en el 2,5%.

La inflación catalana se mantuvo por debajo de la media nacional, ya que en el conjunto de España el IPC interanual se situó en el 2,9%, también una décima menos que el mes anterior. En paralelo, la inflación subyacente —que deja fuera los alimentos no elaborados y los productos energéticos— se mantuvo sin cambios en el 2,6%.

Por territorios, los mayores repuntes de precios se dieron en Madrid (3,7%), Ceuta (3,5%) y la Comunitat Valenciana (3,2%). En el extremo opuesto, Murcia (2,4%) y Catalunya (2,5%) fueron las comunidades donde el encarecimiento estuvo más contenido.

Suben tabaco y alcohol

En Catalunya, las partidas que registraron mayores subidas en diciembre respecto al mismo mes de 2023 fueron bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda y hoteles, cafés y restaurantes, todas con un incremento del 4,1%. También destacaron los aumentos en otros bienes y servicios (3,7%), enseñanza (3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%).

En cambio, la evolución fue más moderada en comunicaciones (1,5%), medicina y transporte (1,3%), vestido y calzado (0,8%), ocio y cultura (0,7%) y menaje (0,2%).

Girona contiene los precios

Por provincias, el IPC interanual de diciembre se situó en el 2,8% en Tarragona, 2,7% en Lleida, 2,5% en Barcelona y 2,3% en Girona.

Respecto a noviembre, los precios subieron un 0,3% en Barcelona y Tarragona, y un 0,2% en Girona y Lleida, lo que refuerza la tendencia de moderación de la inflación en el cierre del año.

