2,9% en diciembre
La inflación baja una décima en diciembre y cierra 2025 en el 2,7%
La bajada de los carburantes explica la moderación de la tasa general, mientras los alimentos repuntan al 3% y la subyacente se mantiene en el 2,6%
La inflación interanual se moderó en diciembre de 2025 hasta el 2,9%, una décima menos que en noviembre, según ha confirmado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso de la tasa general en el último mes del año se explica, principalmente, por la bajada de los carburantes, que ha tirado a la baja del índice.
En su valoración de los datos, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que la inflación mantiene una trayectoria de moderación en el cierre del ejercicio y que, en promedio anual, el IPC de 2025 se sitúa en el 2,7%. El departamento subraya, además, que la evolución de los precios continúa siendo inferior a las subidas salariales, lo que se traduce en ganancias de poder adquisitivo.
Alimentos al alza y subyacente estable
Frente a la moderación del índice general, los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntaron hasta el 3% interanual en diciembre, dos décimas más que en noviembre. Esta aceleración se debe, principalmente, al efecto base en aceites y grasas, que empuja al alza la comparación interanual.
Por su parte, la inflación subyacente —la que excluye energía y alimentos no elaborados— se mantuvo estable en el 2,6%, el mismo nivel que el mes anterior. En términos de media anual, el Ministerio resalta que la subyacente de 2025 se reduce al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, una evolución que sitúa esta referencia “en línea” con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).
Con estos datos, el cierre de 2025 consolida la senda de desinflación iniciada tras los picos de los últimos años, con un comportamiento especialmente condicionado por el componente energético en el tramo final del ejercicio.
