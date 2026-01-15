Cae un 0,35%
El Ibex 35 se aleja de los 17.700 puntos y Repsol se desploma después de la primera venta de crudo venezolano por parte de EEUU
El precio del barril de petróleo cotiza con descensos superiores al 3% y arrastra a la petrolera española a caídas superiores al 5%
La Bolsa española ha abierto la sesión de este jueves con descensos del 0,35%, lo que le permite conservar la cota psicológica de los 17.600 enteros y situarse en los 17.663,3 puntos. En lo que va de año, el Ibex 35 sube un 2,20%.
En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Aena (+1,54%), Banco Sabadell (+0,98%), Sacyr (+0,96%) e Indra (+0,78%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Repsol (-5,19%) por las caídas del petróleo y Colonial (-1,83%).
Por su parte, las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Fráncfort cedía un 0,09%, mientras que Milán, París y Londres avanzaban un 0,24%, un 0,10% y un 0,01%, respectivamente.
A nivel internacional, Estados Unidos completó ayer la primera venta de petróleo venezolano, valorada en 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros), menos de dos semanas después de la incursión militar estadounidense que dejó un centenar de muertos y derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En este escenario geopolítico, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 3,16%, hasta los 64,42 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 3,06%, hasta los 60,12 dólares.
En el plano macroeconómico nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) redujo su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, a causa de la bajada en los precios de los carburantes y del menor incremento en los paquetes turísticos respecto a diciembre de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman las cifras adelantadas a finales del mes pasado.
Por otro lado, el Tesoro Público español regresa hoy, 15 de enero, a los mercados con una nueva subasta de deuda a medio y largo plazo, en la que prevé adjudicar entre 5.000 y 6.000 millones de euros, de acuerdo con los objetivos marcados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.
Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1628 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,225%.
