El grupo francés Dimotrans compra la mayoría accionarial de la catalana Moldtrans

Sacudida en el sector del transporte y logística en Catalunya. Dimotrans Group, empresa francesa dedicada al transporte de mercancías, ha adquirido una participación mayoritaria en el operador logístico catalán Grupo Moldtrans, en la que supone la creación de un operador de referencia con una facturación conjunta de casi 1.000 millones de euros anuales para este ejercicio. Moldtrans fue fundada en 1979 por Marcelino Moldes en Barcelona, aunque la sede actual está en Montcada i Reixac.

Moldtrans sostiene en un comunicado que mantendrá su actual estructura corporativa y operativa, lo que prevé que garantice la continuidad de su estrategia de mercado basada en mimo a los clientes de proximidad y la atención personalizada. La firma factura unos 150 millones y ofrece servicios integrales de transporte y logística, que integran cualquier tipo de servicio y servicio aduanero y de puerta a puerta. La proximidad a Barcelona es uno de los grandes atractivos para la compañía francesa.

Dimotrans Group logra con esta adquisición un crecimiento rápido y la consolidación en un mercado interesante. Para ella esta operación marca un reto de crecimiento en su expansión global, ya que le permite alcanzar los 3.000 empleados y más de 100 centros operativos en todo el mundo. Con sede en Pusignan (Francia), emplea a 2.200 personas y factura casi 700 millones anuales. La unión consolidará la presencia de Dimotrans en los mercados de la Península Ibérica y Canarias, donde Grupo Moldtrans aporta más de 45 años de experiencia y una red de 24 centros logísticos.

Con una facturación de 152 millones de euros y una plantilla de 700 empleados, Moldtrans cuenta con una red territorial que incluye más de 120.000 metros cuadrados de superficie logística en 24 centros de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Las Palmas en España, así como Lisboa y Oporto en Portugal. La compañía gestiona más de 900.000 envíos al año para más de 13.000 clientes.

Por su parte, la red de Dimotrans Group, fundada en 1980, abarca Francia, España, Portugal, Asia, Estados Unidos y Marruecos. Antes de la integración con el Grupo Moldtrans, el grupo alcanzó una facturación consolidada de 663,4 millones de euros en 2024 y contaba con más de 2.200 empleados.

"Las amplias sinergias existentes entre las redes internacionales de estas dos firmas permitirán una mayor eficiencia en la gestión integral de la cadena de suministro de los clientes. Además, la nueva estructura resultante de la suma de las capacidades está mejor posicionada para ofrecer soluciones multimodales y servicios aduaneros con un alto nivel de rendimiento y flexibilidad en todo el mundo", defiende la compañía.