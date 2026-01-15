Detrás de la tercera generación Gesinter: una gestora de barrio en un mercado globalizado

Las mañanas en Gesinter son caóticas por definición. En el edifico histórico que alberga su sede, en pleno corazón de Sarrià, el ajetreo constante contrasta con la calma del barrio, ajeno a las llamadas, las reuniones, el pasar de las páginas rosa salmón y a las múltiples onomatopeyas que pueda evocar una gestora de fondos de inversión (si es que alguna viene a la mente del lector).

Atienden a EL PERIÓDICO los hermanos Kai y Silvia Torrella, director ejecutivo y presidenta de la gestora, que conforman la tercera generación de una empresa que lleva vinculada a los mercados desde 1951.

“De hecho, acabamos de celebrar nuestro 75 aniversario; tres cuartos de siglo en los que cada día ha habido un Torrella en el mercado”, cuentan con orgullo y cercanía.

Explican que hoy a Gesinter se la conoce como una de las pocas gestoras boutique independientes catalanas. También como una firma especializada en el mercado chino, una seña de identidad que se remonta a principios de los años noventa, cuando el padre de los hermanos comenzó a invertir de forma temprana en empresas del país asiático.

Del arbitraje al gestor de fondo

Sin embargo, la historia arranca tiempo atrás. Fue en 1951 cuando su abuelo fundó R. Torella y Compañía, una firma que durante cuatro décadas se dedicó al arbitraje entre las cuatro bolsas españolas de entonces, situadas en Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. En otras palabras: compraban acciones donde cotizaban más baratas y las vendían donde eran más caras.

Durante años vivieron de esas ineficiencias del mercado. “Era un negocio de nicho, muy rentable, y en el que los grandes bancos no entraban, lo que nos permitió trabajar con más de 120 de los 250 agentes de cambio y bolsa de la época”, recuerdan.

El modelo se agotó en los años ochenta, con la reforma del mercado de valores, la desaparición de los agentes y el salto a la negociación electrónica. Sin caer en la parálisis, en 1987, Antonio y Ricard Torrella Rodón (padre e hijo), junto con Alfonso Jiménez, fundaron Interbrokers, centrada en la intermediación de bancos extranjeros en la bolsa española.

Poco después, en 1992, se crea formalmente Gesinter SGIIC, dedicada a la gestión de fondos de inversión, yen 2002 la tercera generación toma el relevo. Los hermanos Kai y Silvia asumen la dirección y, tras dos décadas al frente, deciden concentrar todo su esfuerzo en la gestora y vender Interbrokers en 2018. La compradora fue GVC Gaesco, otra firma independiente catalana.

¿Qué es hoy Gesinter?

Este 2026 Gesinter lo comenzará con una cartera que, por primera vez en su historia, alcanzará los 50 millones de euros bajo gestión pertenecientes a más de 400 clientes. Todo ello con un equipo reducido de cuatro personas: los dos hermanos, el profesor de economía en la Universitat pompeu Fabra, Joan Esteve, como director de inversiones y Lluïsa Vilarrubí Ferrer al frente del back office y la atención al cliente.

David Levy Faig, Consejero; Silvia Torrella Fajas, Presidenta ejecutiva, Joan Esteve Manasanch, Director de Inversiones; Lluïsa Vila / Paul Mac Manus

¿Y la propiedad? Se reparte en tres partes: un tercio para cada hermano y un tercero que, desde 2020, pertenece a David Levy. “Aporta una gran experiencia internacional tras su etapa en Nueva York y una visión muy global del sector financiero”, explican.

Levy, además, es presidente de la firma de asesoramiento independiente Diverinvest y patrono de la fundación Migranodearena. Preguntados los hermanos cómo se definen a si mismos, responden que "frente a los grandes Zara o H&M del sistema financiero, somos esa tienda de barrio especializada, a la que acudes por el trato y la calidad del servicio".

Su base de clientes, quienes confían sus ahorros, está formada en un 75% por particulares y en un 25% por family offices y empresas familiares, con un patrimonio medio que se sitúa entre los 25.000 y los 300.000 euros.

“Es un perfil muy desatendido en la banca privada, al que no se es hace seguimiento ni se les asigna un interlocutor estable”, señala Kai Torrella. Ese perfil convive con ahorradores jóvenes que aportan cada mes pequeñas cantidades —entre 30 y 50 euros—, ya que la mayoría de fondos no exige inversión mínima.

Cinco vehículos de inversión

Actualmente la gestora articula su oferta en cinco vehículos diferenciados. “Nuestro universo de inversión parte del análisis de unas 380 empresas —200 estadounidenses, 150 europeas y 30 chinas—. Tras un doble filtro cualitativo y cuantitativo, hacemos seguimiento intensivo de unas 50 compañías que acaban formando parte de las carteras”, explica Kai Torrella.

La gama incluye un fondo mixto flexible que combina renta variable y renta fija a escala global, ajustando la exposición a bolsa según el entorno de mercado, y un fondo de renta variable global centrado en grandes compañías internacionales, con un peso relevante de Estados Unidos y Europa.

A ellos se suma un producto enfocado en el área de influencia de China y el sudeste asiático, que canaliza la inversión tanto a través de fondos y ETFs temáticos como mediante empresas occidentales con una fuerte dependencia del mercado chino.

Completan la oferta un fondo de inversión libre, de autor y con una cartera muy concentrada y flexible, y una sicav de inversión global, accesible para cualquier inversor y diversificada en grandes empresas, que sigue una filosofía similar a la del fondo de renta variable internacional.

En materia ESG, ninguno de los fondos está registrado como artículo 8 o 9 del reglamento europeo, lo que les otorga mayor libertad de inversión. Aun así, la gestora se ha impuesto límites internos: no invierten en compañías de juego, armamento ni en empresas vinculadas a “estados paria”.

Un mundo dividido entre Estados Unidos y Asia

De cara al mercado, en Gesinter se declaran “positivos por naturaleza”. Consideran que desde octubre de 2022 se ha iniciado un ciclo alcista de gran potencia y recorrido, más allá de un simple rebote de tres años.

En ese contexto, la inteligencia artificial ocupa un papel central: la equiparan en impacto potencial a grandes revoluciones tecnológicas del pasado, como los semiconductores, internet o los smartphones, con la diferencia de que su adopción se extenderá a todas las capas de la economía.

En China, tras años marcados por el Covid, la crisis inmobiliaria y una fuerte ofensiva regulatoria, las valoraciones actuales ofrecen una oportunidad histórica Kai Torrella — CEO de Gesinter

En su estrategia, la apuesta por China seguirá siendo central. Ello porque, aseguran, su bolsa es hoy la más barata entre los grandes mercados organizados y su peso económico real no está reflejado en los índices globales.

"Tras años marcados por el Covid, la crisis inmobiliaria y una fuerte ofensiva regulatoria, las valoraciones actuales ofrecen una oportunidad histórica" explica Kai. "Además, hay que tener en cuenta los estímulos lanzados recientemente por Pekín y un giro gradual hacia el fomento del consumo interno" dice.

En cuanto a Europa, en un mundo que, a su juicio, se mueve entre “dos placas tectónicas” —Estados Unidos y Asia—, creen que el viejo continente se ha quedado rezagado. Por ello, "la respuesta pasa por apostar por una gestión activa y flexible, capaz de navegar un escenario global cada vez más fragmentado y volátil".