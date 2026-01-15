Confirmado por el BOE: más de 30.000 plazas para ser funcionario este 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha activado una de las mayores oportunidades de empleo público de los últimos años. En los primeros boletines de enero de 2026 se han publicado convocatorias que suman más de 30.000 plazas para trabajar como funcionario o personal laboral fijo en la Administración.

Detrás de este aluvión de oposiciones está la ejecución de la Oferta de Empleo Público (OEP) aprobada por el Gobierno en 2025, que autorizó decenas de miles de nuevas incorporaciones para reforzar unos servicios públicos tensionados por las jubilaciones masivas.

La cifra global ronda las 30.000 plazas, repartidas por ministerios, organismos y cuerpos muy distintos. El objetivo es doble: cubrir vacantes estructurales y rejuvenecer una Administración que en muchos ámbitos supera ya los 50 años de edad media.

Entre los grandes bloques que ya aparecen en el BOE destacan:

Administración General del Estado: miles de plazas para administrativos, auxiliares, gestión y cuerpos técnicos que trabajan en ministerios como Hacienda, Interior o Justicia.

Seguridad Social: refuerzos clave para tramitar pensiones, bajas médicas y prestaciones, uno de los cuellos de botella del sistema.

Defensa: más de 4.000 plazas para tropa y marinería, además de personal civil.

Informática y digitalización: perfiles TIC para modernizar los sistemas del Estado.

Promoción interna: funcionarios que ya trabajan dentro pueden ascender a cuerpos superiores.

Para el ciudadano de a pie, estas oposiciones significan algo muy concreto: empleo estable, sueldo fijo y protección frente a las crisis. En un contexto de inflación todavía elevada, pese al último leve descenso de diciembre, y un mercado laboral privado más volátil, el sector público vuelve a ser un refugio.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE, el empleo público en España ronda ya los 3,5 millones de personas, pero sigue lejos de los ratios de otros países europeos con Estados del bienestar más amplios.

Además, los salarios han ganado atractivo tras las últimas subidas pactadas para los empleados públicos. Un administrativo del Estado puede superar los 1.500 euros netos al mes, mientras que los cuerpos de gestión y técnicos parten de cifras más altas y progresan con trienios y carrera profesional.

Lo más importante ahora es el calendario. Cada convocatoria publicada en el BOE fija su propio plazo, normalmente entre 15 y 20 días hábiles desde el día siguiente a su publicación. Quien quiera optar a una de estas plazas debe consultar el boletín, elegir el cuerpo que le interese y presentar su solicitud dentro de tiempo.

En un país con casi tres millones de parados y miles de jóvenes atrapados en la precariedad, esta oleada de oposiciones es algo más que un trámite administrativo: es una puerta real a la estabilidad laboral en 2026. El BOE ya ha dado la señal de salida. Ahora la carrera es para los aspirantes.