Barcelona concentra el 44% de la inversión en 'startups' en España durante el 2025 con 1.374 millones

Barcelona refuerza su papel como capital del emprendimiento tecnológico en España. En un 2025 de "ajuste fino" para el venture capital, la ciudad fue el principal hub por volumen de inversión, con 1.374 millones de euros repartidos en 140 operaciones, una cifra que equivale a casi el 44% de todo el capital captado por 'startups' en el país.

El dato llega en un momento de aparente estabilidad del mercado: el ecosistema español cerró 2025 con 3.108 millones de euros invertidos, un 3% menos que el año anterior, pero con más actividad: el número de rondas aumentó un 11%, hasta 376.

Detrás de esta combinación (ligera caída en volumen y subida en operaciones) está un cambio de "calidad" del capital. El informe señala que el tamaño medio de las rondas bajó un 14% hasta 9,4 millones, mientras que la mediana subió un 34% hasta 2,14 millones, reflejando más operaciones intermedias y menos dependencia de pocas rondas gigantes.

Las claves del año (y por qué favorecen a Barcelona)

Más dinero para compañías maduras: la inversión se concentró en fases avanzadas. La Serie A creció un 34% y la Serie C un 65% , mientras la fase seed retrocedió un 10% (89 rondas).

la inversión se concentró en fases avanzadas. La creció un y la un , mientras la fase retrocedió un (89 rondas). Megarrondas con efecto tractor: 15 operaciones de más de 50 millones (solo el 4% del total) concentraron el 44% de la inversión (1.354 millones).

15 operaciones de más de 50 millones (solo el 4% del total) concentraron el de la inversión (1.354 millones). Barcelona, por delante de Madrid en volumen y operaciones: Madrid fue segunda con 865 millones y 104 rondas; Valencia, tercera con 262 millones.

En ese contexto, Barcelona también aparece como "casa" (o gran polo operativo) de algunas de las operaciones más visibles del año. El informe cita la ronda de TravelPerk (190 millones) y la de SpliceBio (118 millones), dos ejemplos de cómo el capital se está inclinando hacia software (impulsado por IA) y biotecnología.

Catalunya sigue apostando por los centros tecnológicos

El liderazgo no se explica solo por 'deals' puntuales. Catalunya ha construido una base amplia: el directorio Barcelona & Catalonia Startup Hub contabiliza 2.285 'startups' en 2024, más del doble que en 2016, y un crecimiento del 9% interanual.

Además, el ecosistema de centros tecnológicos internacionales sigue engordando: la región alberga 160 tech hubs, con un impacto económico de 2.880 millones y 6.191 nuevos empleos en 2024, según Mobile World Capital Barcelona.

Con este telón de fondo, España intenta escalar posiciones en Europa: el "Spain Ecosystem Report 2025" (publicado por ENISA) situaba el valor del ecosistema 'startup' por encima de 110.000 millones, encaminando hacia un 2025 récord en inversión.