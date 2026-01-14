Vueling, líder en el tráfico doméstico: ya mueve uno de cada tres pasajeros en España

Menos París o Roma y más apuesta por la red española. El tráfico doméstico se ha convertido en uno de los principales pilares del crecimiento de Vueling en España. La aerolínea del grupo IAG cerró 2025 como líder del mercado nacional, con 15,6 millones de pasajeros transportados, un 2,3% más que el año anterior, lo que supone que uno de cada tres viajeros que voló dentro de España lo hizo con la aerolínea nacida en Barcelona hace dos décadas, más del doble que el segundo operador.

Este posicionamiento refuerza el papel que la compañía quiere jugar en la próxima década, tal como ha subrayado este miércoles su presidenta y consejera delegada, Carolina Martinoli, durante la presentación del plan estratégico Rumbo 2035, donde situó el tráfico doméstico, junto a la apuesta por Barcelona, como uno de los ejes del desarrollo futuro de la aerolínea.

Barcelona-Menorca todo el año

Martinoli se ha mostrado orgullosa de que su aerolínea se fija en muchas cosas aparte de la rentabilidad. También quiere ser importante por todo el territorio. Y por eso es la única que mantiene un vuelo entre Barcelona y Menorca cada día durante todo el largo invierno. Vueling opera actualmente desde 11 bases en España y mantiene una programación estable durante todo el año, garantizando la conectividad territorial incluso en temporada baja, por ejemplo, con el refuerzo de capacidad en Baleares y Canarias y una presencia continua en los seis aeropuertos andaluces.

El aeropuerto de Barcelona-El Prat sigue siendo el gran motor de la aerolínea. En 2025, Vueling transportó 22,7 millones de pasajeros desde la infraestructura catalana, un 3,8% más que el año anterior, sobre un total de 57,48 millones de viajeros del aeropuerto, tal como ha revelado Aena esta semana. La compañía aportó el 34% del crecimiento total de El Prat, consolidando su liderazgo con una cuota cercana al 40%.

Liderazgo en los regionales

El dominio de Vueling en el tráfico doméstico se extiende a una red amplia y diversa de aeropuertos regionales, donde la aerolínea ha consolidado su posición como operador de referencia y, en muchos casos, como principal motor de crecimiento, tal como demuestran los datos facilitados por la empresa a EL PERIÓDICO. En Bilbao, Vueling transportó 3,31 millones de pasajeros en 2025, manteniendo cifras estables en un aeropuerto que creció un 4,2% hasta los 7,06 millones de viajeros. En Alicante, la compañía superó los 1,95 millones de pasajeros, reforzando su apuesta por el Levante con un avión incorporado recientemente que se queda todo el año.

En Canarias, el avance ha sido especialmente significativo. En Tenerife Norte, Vueling registró 1,86 millones de pasajeros (+13,5%), aportando el 54,3% del crecimiento del aeropuerto. En Gran Canaria, con 1,7 millones de pasajeros (+13%), la aerolínea pasó de ser el segundo operador en 2024 a convertirse en el primero en 2025, contribuyendo con el 32,3% del crecimiento total.

Un avión de Vueling a punto de aterrizar el El Prat. / Ferran Nadeu

El crecimiento se extiende también a Fuerteventura, donde Vueling aumentó su tráfico un 41%, hasta 437.539 pasajeros, y a Lanzarote, con 533.544 viajeros transportados en 2025. En Baleares, la aerolínea mantiene una programación anual que resulta clave para la conectividad insular. En Palma de Mallorca, la compañía superó los 3,14 millones de pasajeros; en Ibiza, alcanzó los 1,54 millones; y en Menorca transportó 910.444 pasajeros.

Presencia en seis aeródromos andaluces

Vueling refuerza igualmente su papel en Andalucía, donde presta servicio a los seis aeropuertos de la comunidad. En Málaga, la aerolínea movió 3,22 millones de pasajeros, con un crecimiento del 10,8%; en Sevilla, 2,74 millones; en Granada, 738.187; y en Almería, más de 80.000 viajeros. En Córdoba, donde inició operaciones en septiembre de 2025, cerró el ejercicio con 8.561 pasajeros.

Un avión de la aerolínea Vueling aterrizando en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

En Galicia, el comportamiento de Vueling resulta especialmente relevante en aeropuertos donde el tráfico global ha retrocedido. En Santiago de Compostela, con avión adicional este verano, mientras el aeropuerto perdió un 14,3% de pasajeros, Vueling creció casi un 9%, hasta 1,39 millones de viajeros, convirtiéndose en el primer operador. En A Coruña, la aerolínea aumentó su tráfico un 6,5%, hasta 327.819 pasajeros, y en Vigo, un 13,6%, con 170.182 viajeros.

El liderazgo doméstico de Vueling también se refleja en aeropuertos de menor tamaño, donde su peso relativo es especialmente significativo. En Santander, la compañía creció un 18,2%, hasta 183.242 pasajeros; en Zaragoza, un 13,5%, con 109.437 viajeros; y en Valladolid, transportó 7.657 pasajeros sobre un total de 87.544.