Vueling traza su hoja de ruta a diez años vista con una inversión de 5.000 millones y el objetivo de llegar a 60 millones de pasajeros

Vueling quiere dar un salto de escala en la próxima década. La aerolínea del grupo IAG ha presentado este miércoles en Barcelona su plan estratégico Rumbo 2035, una hoja de ruta que fija como principal objetivo alcanzar los 60 millones de pasajeros anuales en diez años, frente a los 40 millones actuales, apoyándose en una inversión comprometida de 5.000 millones de euros hasta 2030, la renovación de flota y el refuerzo de su papel en Barcelona y en el tráfico doméstico en España.

En un acto lleno de representantes del tejido económico y social en La Llotja, la presidenta y consejera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, ha repasado la trayectoria de la compañía “desde dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, subrayando la evolución de una aerolínea nacida en la capital catalana en 2004, que ha pasado de operar con dos aviones, cinco destinos y medio millón de pasajeros al año a contar hoy con 130 aeronaves, más de 100 destinos, 5.000 empleados y 40 millones de pasajeros anuales.

"Entorno exigente"

La aerolínea, ha proseguido, ha construido su crecimiento sobre un modelo de pago por uso y una apuesta por la eficiencia operativa, con especial foco en la experiencia del cliente. En 2025, la aerolínea alcanzó una puntualidad del 81,4%, una de las más altas de Europa y la mejor en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, en un "entorno exigente" marcado por la meteorología y las tensiones laborales en el sector.

Vueling presenta su estrategia de crecimiento hasta 2035 / FERRAN NADEU

El plan Rumbo 2035 sitúa a Barcelona como eje central del desarrollo futuro de la compañía. Vueling es hoy líder en El Prat, con cerca del 40% de la cuota de mercado, alrededor de 60 aviones basados y más de 100 destinos conectados, lo que convierte a la capital catalana en "una de las ciudades mejor conectadas de Europa", ha recordado la responsable de la compañía. De los 55,7 millones de pasajeros que pasaron por el aeropuerto el último año (datos que hizo públicos el martes Aena), 22 millones volaron con Vueling.

Supeditado a los resultados

La aerolínea desempeña además un papel clave como alimentadora de vuelos de largo radio, especialmente para Level, desde su lanzamiento en 2017, y destaca el impacto de grandes eventos internacionales como el Mobile World Congress o el Primavera Sound en la demanda aérea de la ciudad.

Uno de los pilares del plan es la transformación de la flota. La adjudicación de 50 aeronaves Boeing por parte de IAG en agosto del año pasado marca el inicio de una transición hacia aviones más eficientes y homogéneos. Los primeros Boeing 737 MAX llegarán a partir de octubre de 2026, con tres unidades este 2026, y la renovación completa se desarrollará a lo largo de seis años, "supeditada al cumplimiento de los objetivos de rentabilidad", ha puntualizado Martinoli en su presentación.

Un avión de Vueling aterrizando en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

Menos emisiones

La nueva flota permitirá reducir hasta un 20% las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la capacidad, ya que los nuevos modelos incorporan más asientos por avión. Esto significa, ha revelado la consejera delegada, que con los mismos 'slots' pueden ofrecer una oferta mayor. Además, Vueling prevé introducir mejoras en la experiencia a bordo, como conectividad de alta velocidad mediante tecnología Starlink.

La innovación y la digitalización ocupan un lugar central en la estrategia de la aerolínea. Vueling apuesta por el uso intensivo de datos e inteligencia artificial para la toma de decisiones, el mantenimiento predictivo, la planificación operativa y la personalización de la experiencia del cliente. En este ámbito, destaca la colaboración con el Barcelona Supercomputing Center y el desarrollo de su programa interno Vueling University, que suma ya 34 ediciones y prevé cuatro más en 2026 para formar talento especializado.