Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosJulio IglesiasVaitiareServicios mínimos médicosCamp NouBarcelonaGroenlandiaExamen MIREl VendrellIránSagrada FamiliaRecigarum
instagramlinkedin

Agricultura

Directo | Sánchez clausura un acto de presentación de medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria

Este acto se celebra tras un clima de tensión por parte de algunas federaciones agrarias con el Gobierno tras la negociación en el seno de la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la presentación de medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria / PI STUDIO

Servimedia

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurará este miércoles un acto en el que también intervendrá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y en donde se presentarán medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria.

El presidente cerrará este acto que tendrá lugar a las 10.00 horas en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares, en Madrid, según informó el Gobierno en un comunicado, y en él se expondrán varias medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria tras las propuestas de varios colectivos, según ha podido saber Servimedia.

Este acto se celebra tras un clima de tensión por parte de algunas federaciones agrarias con el Gobierno tras la negociación en el seno de la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur, alcanzado el viernes pasado y que será firmado este sábado.

Noticias relacionadas y más

Algunas de estas federaciones protestaron en Bruselas el pasado 18 de diciembre con tractores para criticar los acuerdos comerciales con terceros países, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2024 propuesto por la Comisión Europea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Sagrada Familia es un bodrio
  2. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  3. Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
  4. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  5. PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica
  6. Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
  7. La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
  8. Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta

Ana Obregón defiende con rotundidad a Julio Iglesias: "Inverosímil todo"

El Editorial de Cristina Villanueva: Escuchar a las víctimas

El Editorial de Cristina Villanueva: Escuchar a las víctimas

Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad: "Estos son los alimentos que más te ayudan a no perder memoria al envejecer"

Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad: "Estos son los alimentos que más te ayudan a no perder memoria al envejecer"

Jornada laboral de 35 horas para los funcionarios: fechas previstas y a quién afectará

Jornada laboral de 35 horas para los funcionarios: fechas previstas y a quién afectará

Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, desmiente el mito de los zumos de supermercado: "Me molesta que se engañe y se manipule"

Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, desmiente el mito de los zumos de supermercado: "Me molesta que se engañe y se manipule"

Empieza la huelga de médicos en Catalunya para reclamar mejoras laborales

Empieza la huelga de médicos en Catalunya para reclamar mejoras laborales

Vicente Nicolau, dueño de un restaurante: "Si no sabes de hostelería o no te gusta, en menos de un año vas a cerrar y te vas a ir a casa con una deuda"

Vicente Nicolau, dueño de un restaurante: "Si no sabes de hostelería o no te gusta, en menos de un año vas a cerrar y te vas a ir a casa con una deuda"

Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo

Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo