Puig, entre los acreedores de la quiebra de los grandes almacenes de lujo estadounidenses Saks

Puig, el conglomerado de lujo español, reclama 12 millones de dólares (10 millones de euros) a la icónica cadena de lujo neoyorquino, Saks Global Enterprises, tras su entrada en concurso en el Distrito del Sur de Texas este miércoles, según los documentos concursales a los que ha tenido acceso El Periódico. El grupo, considerado el equivalente de El Corte Inglés en Estados Unidos o de Harrod's en Gran Bretaña, incluye a marcas de lujo propias como Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman y Neiman Marcus, y entró en quiebra en la madrugada de este miércoles con hasta 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros) en pasivos tras semanas de turbulencias económicas, según indica el folleto. El grupo ya afrontaba una restructuración urgente tras incumplir con un pago de 100 millones de dólares (85 millones de euros) en relación con una emisión de deuda en diciembre.

A lo largo de los años, Saks ocupó una esquina emblemática de la pantalla grande en Estados Unidos, y ha figurado en películas como Clueless o la serie de comedia Sexo en Nueva York. Puig es uno de numerosas gigantes de lujo que figuran entre los acreedores. Este subsector de marcas reclama, por sí mismo, un importe total de 345 millones de dólares (296 millones de euros), según los registros judiciales.

Entre ellos, Chanel es el principal acreedor que reclama un importe de 136 millones, Kering (59,9 millones), la francesa Richemont (30 millones), LVMH (25 millones) y Christian Louboutin (21 millones). En las últimas semanas, algunas fuentes han señalado que se ha observado un retraso en la llegada de los pedidos a las tiendas de Saks en Estados Unidos y sus marcas agrupadas, un importe que se refleja en la cantidad de las reclamaciones. Esto se ha traducido en un frenesí en las tiendas, mientras los clientes se apresuraron a gastar tarjetas regalo en sus 70 tiendas físicas en Estados Unidos.

Los 20 principales acreedores de Saks Tabla que muestra los 20 principales acreedores de Saks.

La icónica tienda en la Quinta Avenida de Nueva York abrió sus puertas hace 150 años y rápidamente se convirtió en uno de los minoristas de referencia del país a lo largo de los años. La compañía, bajo el mando del consejero delegado Richard Baker, ha pasado por una tormenta económica, y logró esquivar la quiebra en varias ocasiones. Baker estuvo al frente también del minorista canadiense, Hudson's Bay, que quebró en 2025 con un mensaje: "Después de 355 años, es hora de decir adiós". El colapso de Saks es el último dentro de una cadena de quiebras de gran escala que ha golpeado a Wall Street en los últimos meses, como la del fabricante de partes de automóviles, First Brands y el prestamista de coches subprime, Tricolor. La cadena de quiebras ha despertado temores acerca de la solidez crediticia en Estados Unidos tras colapsos muy sensibles a los tipos de interés en el país.