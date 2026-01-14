Precariedad de los jóvenes
Paloma Martín, joven española: "El jubilado que cobre una pensión y no la necesite, que renuncie a ella"
Paloma Martín señala los principales retos de los jóvenes españoles, poniendo el foco en los salarios y las pensiones
La vivienda y la precariedad laboral abocan a la pobreza a más de un millón de personas en Catalunya, según Càritas
Muchos jóvenes afirman encontrarse actualmente en una situación de precariedad, tanto a nivel financiero como laboral, otros incluso mencionan los problemas de acceso a la vivienda que sufre en su mayoría la población joven. Es por ello que suelen surgir desacuerdos entre las generaciones de edades más avanzadas, frente a los jóvenes, generalmente menos experimentados.
Este ha sido el caso de laSexta Xplica, programa en el que jóvenes y mayores han discutido acerca de la precarización laboral y económica que viven los más jóvenes. Entre las distintas opiniones, ha destacado la de Paloma Martín, quien ha planteado algunas propuestas concretas que podrían mejorar la situación actual.
Unos sueldos estancados por más de dos décadas
"Hay algo que me preocupa más que la brecha generacional y es que los jóvenes, encima, tengamos que sentirnos culpables", ha señalado así la falta de comprensión por parte de la sociedad. Según ella, el problema principal sería el exceso de culpabilidad que las generaciones más adultas depositan en estos jóvenes.
Además, ha mencionado el estancamiento de los sueldos como uno de los grandes problemas los jóvenes. Afirma que estos salarios llevan aproximadamente 25 años congelados, limitando la capacidad de poder adquisitivo: "antes, con el dinero que entraba en una casa, equivalente a tres salarios, se podía comprar una vivienda". En concreto, afirma que ni con 10 sueldos una persona podría permitirse una vivienda propia.
La acumulación de patrimonio de los pensionistas
La demanda de la joven a la generación 'boomer' es muy clara. Martín hace hincapié en dos puntos clave: por un lado, los propietarios deben bajar el precio de los alquileres hasta unos niveles razonables, para permitir un mayor acceso a la vivienda; y, por otro lado, y sin duda la propuesta más crítica, se centra en las pensiones de los mayores: "Si cobráis una pensión contributiva o de viudedad y no la necesitáis porque tenéis patrimonio, renunciad a ella".
"O empezamos a mirar por todos o las cosas no van a funcionar" señala Martín, reclamando una acción eficaz por parte de todos. "Esto no va de abuelos contra nietos, va de pasado contra futuro. El pacto social está roto y hay que crear uno nuevo y necesitamos vuestra ayuda", concluye su discurso con una llamada al entendimiento entre la sociedad, tanto por parte de los jóvenes como de los mayores.
