Se incorporó en 2008
Osborne Clarke nombra al catalán Xavier Frías nuevo socio en España
Refuerza su apuesta por la promoción interna y fortalece su práctica de Derecho Mercantil y Cumplimiento Normativo, con especial foco en el sector sanitario y las compañías farmacéuticas
El bufete Osborne Clarke ha anunciado el nombramiento del catalán Xavier Frías como nuevo socio en España, un movimiento con el que refuerza su apuesta por la promoción interna y fortalece su práctica de Derecho Mercantil y Cumplimiento Normativo, con especial foco en el sector sanitario y las compañías farmacéuticas.
Frías es abogado especializado en contratación mercantil y cumplimiento. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en la redacción, revisión y negociación de todo tipo de contratos comerciales —desde distribución y agencia hasta suministro y fabricación, licencias y transferencias de tecnología o prestación de servicios—. En el ámbito del cumplimiento, destaca por su experiencia en el diseño e implantación de programas integrales, con trabajos como la elaboración de mapas de riesgos, políticas y procedimientos, acciones formativas y canales de denuncia.
Su carrera profesional se ha desarrollado íntegramente en Osborne Clarke, donde se incorporó en 2008. Su especialización, especialmente en los sectores farmacéutico y retail, le ha consolidado como uno de los perfiles de referencia en el área de Comercial de la firma.
Silvia Steiner, socia y responsable internacional del área de Salud en España, subraya que la promoción “reconoce una trayectoria plenamente merecida” y pone en valor “la excelencia” con la que Frías ha desarrollado su práctica, en particular en el sector farmacéutico y retail. Según Steiner, su proactividad, su entendimiento del negocio y su capacidad para anticipar cambios normativos, con un enfoque orientado a aportar valor al cliente, le convierten en una pieza clave del equipo en España.
La firma también ha comunicado la promoción de Cristina Rosanes y Gustavo Esquivias como nuevos directores. Steiner destaca que estas incorporaciones evidencian que el equipo “se ha consolidado como una unidad de alto rendimiento y altísima especialización” y que los tres nombramientos refuerzan la contribución estratégica de la oficina española al equipo internacional, reconocido por su experiencia en el sector salud.
Por su parte, Miguel Lorán y Jordi Casas, socios directores de Osborne Clarke en España, señalan que el nombramiento de Frías como socio supone “un paso muy importante” en la consolidación de la práctica de compliance y contratación mercantil, y confían en que su incorporación impulse el crecimiento de la firma tanto en España como a nivel internacional.
