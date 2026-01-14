Comunicación
Newlink estrena sede en Barcelona y consolida la integración con Both
Eduardo Menal ha sido nombrado director general de la consultora en la capital catalana y Cristina Salvador asume también ahora el desarrollo internacional de la división de cultura del grupo
Mariona Carol Roc
La consultora de comunicación Newlink Spain y Both, agencia especializada en transformación cultural y talento, consolidan el proceso de integración que iniciaron en 2022 con la inauguración de una nueva sede conjunta ubicada en la calle Tuset de Barcelona.
El espacio, diseñado por el interiorista Jorge Subietas, apuesta, según la firma, por un concepto abierto, colaborativo y vanguardista, alineado con la filosofía de Newlink: "crear entornos que fomenten la conexión, la creatividad y el 'engagement' entre equipos, clientes y partners", según han explicado en un comunicado.
"Este nuevo hito refuerza la estrategia de Newlink por Barcelona como uno de los ejes estratégicos de su crecimiento en el Sur de Europa", ha destacado la consultora, que ha anunciado también diversos nombramientos.
Por un lado, Eduardo Menal ha sido nombrado director general de Newlink en Barcelona, desde donde va a liderar el desarrollo de negocio y la estrategia de expansión en un mercado que ha sido definido como clave para la compañía en el Sur de Europa. En paralelo, Cristina Salvador, presidenta de Both, the Culture Division of Newlink, amplía su ámbito de responsabilidad al asumir también el desarrollo internacional de la división de Cultura del grupo consultor.
“Esta nueva oficina es un paso adelante y firme en la integración en un grupo que ha supuesto un revulsivo de creatividad, transversalidad y ambición para nuestra oferta de cultura. Será sin duda un reflejo de las nuevas maneras de trabajar que impulsamos para nuestros clientes”, ha explicado Salvador, al frente de una firma que cuenta ya con más de 25 años de experiencia en este competitivo sector.
Una apuesta estratégica por Barcelona
Para Carlos Serantes y Gustavo Martínez, presidente y consejero delegado de Newlink España, respectivamente, esta apertura supone un hito simbólico y estratégico: “Esta nueva oficina representa mucho más que un cambio de espacio: simboliza la unión de dos equipos, dos organizaciones y una misma visión. Barcelona es una ciudad clave para nuestro crecimiento y un punto de encuentro entre innovación, talento y creatividad”.
Fundada por Sergio Roitberg y con sede en Miami, Newlink cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Milán, París, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima y Santo Domingo. La filial española cuenta también con más de 25 años de trayectoria. Desde 2022, Both es la división global especializada en comunicación cultural del grupo.
