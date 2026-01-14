Verano 2026
De Nador a Logroño pasando por Fez: las nuevas rutas de Vueling con Barcelona como gran centro de conexiones internacionales
La programación de verano 2026 incluye el lanzamiento de trece nuevas rutas en el conjunto de su red
Vueling nombra a Raúl Arévalo nuevo director financiero y de transformación
Autoritat Aeroportuària de Catalunya: el Govern crea un ente para gobernar todos los aeropuertos catalanes, incluido El Prat
EFE
La compañía aérea Vueling estrenará su nueva ruta entre Logroño y Barcelona a partir del próximo 27 de marzo, con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y sábados.
La compañía, en una nota, ha añadido que, durante los próximos meses de julio y agosto, los vuelos estarán disponibles los martes, jueves y sábados; con el fin de adaptarse a la demanda estival y reforzar la conectividad con uno de los principales destinos enoturísticos del España.
Vuelos ya disponibles
Vueling ha puesto este jueves a la venta, en su página web, los billetes de los vuelos que conectarán el aeropuerto Logroño-Agoncillo con el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
La ruta Barcelona-Logroño se incorpora a las nuevas conexiones internacionales ya anunciadas por Vueling para el verano de 2026 desde la ciudad condal a Nador y Fez (Marruecos).
Además, la aerolínea ha ampliado a la temporada de verano algunas de sus rutas inauguradas en invierno, como Valladolid, Estrasburgo (Francia), Agadir (Marruecos) y Liubliana (Eslovenia).
La programación de verano 2026 de Vueling incluye el lanzamiento de trece nuevas rutas en el conjunto de su red y la extensión de seis conexiones estrenadas en la temporada de invierno desde distintos aeropuertos de España.
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica
- Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta