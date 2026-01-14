Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Función Pública impulsa la reforma laboral estatal

Jornada laboral de 35 horas para los funcionarios: fechas previstas y a quién afectará

La jornada laboral de 35 horas para los funcionarios del Estado se prevé que entre en vigor muy pronto, aunque no afectará a todos los grupos

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, el principal responsable de las mejoras laborales hacia los funcionarios.

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, el principal responsable de las mejoras laborales hacia los funcionarios. / Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

La jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Según el compromiso transmitido por el Ministerio de Función Pública a los sindicatos, junto con la subida salarial, la medida podría comenzar a aplicarse entre febrero y marzo de 2026, aunque aún no hay una normativa publicada que haga efectiva la reducción.

Este cambio forma parte de las medidas pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, pactado entre el Gobierno y los principales sindicatos (UGT, CCOO y CSIF), que también incluye otros aspectos como la regulación del teletrabajo.

Para que las 35 horas entren en vigor será necesario modificar la instrucción de jornada y horarios de la AGE y aprobarla en la Mesa General de Negociación correspondiente.

¿A quién afectará la reducción de jornada?

La reducción de la semana laboral se circunscribe expresamente al personal de la Administración General del Estado. Es decir, solo una parte del total del empleo público en España verá esta modificación en sus condiciones laborales.

En cifras aproximadas, según datos oficiales de julio de 2025 que circulan en los análisis de medios especializados, la AGE contaba con alrededor de 246.000 empleados públicos, distribuidos entre:

  • Funcionarios de carrera (aproximadamente 147.500).
  • Personal laboral (cerca de 82.700).
  • Otras categorías (unos 16.000).

Es importante recordar que esta medida no afectará automáticamente a empleados públicos de comunidades autónomas ni entes locales, muchos de los cuales ya tienen jornadas reducidas en sus marcos propios. De hecho, varias administraciones regionales y municipales ya aplican o han recuperado la jornada de 35 horas desde hace años.

La negociación continúa

Aunque los sindicatos han valorado positivamente el compromiso, la concreción final de la jornada de 35 horas depende del avance de las negociaciones técnicas. En paralelo, se debatirán otros puntos del Acuerdo Marco en grupos de trabajo sobre empleo, salud laboral, igualdad o digitalización, previsto para impulsar otras mejoras en el empleo público.

Este planteamiento reabre un debate que ya ha tenido implicaciones en distintos sectores del empleo público, con reivindicaciones históricas de organizaciones sindicales que consideran esta jornada como un avance en la calidad de vida laboral y en la conciliación.

Qué deberían tener en cuenta los funcionarios

Algunas aclaraciones importantes:

  • La jornada de 35 horas no está en vigor todavía, pero se negocia para que lo esté en febrero o marzo de 2026.
  • Solo se aplicará a la Administración General del Estado.
  • Es parte de un acuerdo más amplio con sindicatos que también incluye teletrabajo y otros aspectos laborales.

Este avance, de concretarse, supondría una de las modificaciones más relevantes en las condiciones de trabajo de los empleados públicos estatales en los últimos años.

