Indra logra en tiempo récord los permisos para fabricar armas en Gijón y comenzará este año a suministrar el 8x8 Dragón

Indra no ha levantado el pie del acelerador desde que el pasado mes de julio adquirió el antiguo taller de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón para convertirlo en el centro neurálgico de su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles, con una inversión de 43 millones de euros. En menos de medio año, las instalaciones ya están operativas y en ellas ya se pueden fabricar vehículos militares porque Indra ya ha obtenido la rigurosa licencia industrial de armanento.

Fuentes de Indra destacaron que, en un tiempo récord, El Tallerón ha obtenido los permisos especiales para fábricas y talleres de armas. La obtención de estas autorizaciones especiales no es sencilla porque el promotor tiene que presentar un proyecto detallado a la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil y obtener informes favorables de los ministerios de Defensa e Industria. Esos trámites ya se superaron y a finales de diciembre en las instalaciones de El Tallerón ya se recibió, procedente la Fábrica de Armas de Trubia, el primer vehículos blindado 8x8 Dragón para realizar pruebas y verificaciones.

Modesto Martínez, director de Desarrollo de Negocio de Indra Land Vehicles, señaló que este mismo año comenzarán a suministrarse desde El Tallerón de Gijón al Ejército de Tierra (previo ensamblaje final y pruebas en el circuito de las instalaciones) vehículos 8x8 Dragón del consorcio Tess Defence que hasta ahora se ultimaban en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Las instalaciones de Gijón también serán el centro neurálgico para atender los contratos de suministro de obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas, de los vehículos lanzapuentes y de los vehículos anfibios.