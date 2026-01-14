Indra se alía con la emiratí Edge para fabricar drones kamikaze y asegura que cuenta con contratos por 2.000 millones

Indra ha anunciado este martes una alianza con la compañía estatal emiratí Edge para fabricar drones kamikaze desde su nueva fábrica de Villadangos del Páramo (León), donde asegura que creará hasta 200 empleos gracias a una cartera de pedidos de 2.000 millones de euros anuales. La nueva planta estará especializada en el desarrollo, producción y soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de "municiones merodeadoras y armas inteligentes para los programas de defensa españoles y europeos, con capacidad para ampliar su actividad a otras capacidades de defensa en función de futuras necesidades", apunta la cotizada en un comunicado.

En paralelo, en la provincia de Valladolid se impulsará la construcción de una planta puntera para la fabricación de micromotores para vehículos aéreos no tripulados (UAV, en sus siglas en inglés) que supondrá la creación de otros 80 empleos para cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas y de otros países europeos.

Edge es uno de los principales grupos mundiales de tecnología avanzada y defensa de Emiratos Árabes Unidos y cuenta en España con acuerdos tanto con Indra como con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), precisamente dos compañías que están en pleno proceso de fusión. Edge es una de las tres grandes compañías mundiales de munición guiada de precisión.

El acto de firma de esta nueva empresa ha tenido lugar este martes en el Ministerio de Defensa en Madrid y en él han participado Hamad Al Marar, director general y consejero delegado del Grupo EDGE, y José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, además de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce.

La secretaria de Estado de Defensa ha subrayado que “este proyecto combina la experiencia tecnológica de una empresa líder española como Indra con un socio internacional de primer nivel (EDGE Group), y demuestra que la cooperación industrial es clave para garantizar capacidades críticas de defensa, reforzar la competitividad europea y contribuir a la estabilidad y seguridad colectiva”. Valcarce, además, ha destacado el impacto territorial y social de esta iniciativa con la implantación de esta nueva factoría que, en el caso de León, "contribuirá al desarrollo económico local, a la creación de empleo cualificado, a la consolidación de un ecosistema industrial vinculado a tecnologías de vanguardia y a la apuesta estratégica por la UDRUME (Unidad Militar de Emergencias) que lleva a cabo el Ministerio de Defensa”.

Por su parte, para Al Marar la creación de esta empresa conjunta con Indra en España "marca un paso decisivo en la expansión de Edge en Europa" y responde "directamente a la escala y urgencia de los requisitos de defensa europeos".

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, ha manifestado que, con esta iniciativa, "Indra da un paso decisivo en su ambición de convertirse en un referente europeo en la industria de drones" y desarrollar capacidades que permitan "responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo que está experimentando un crecimiento acelerado”.

Expansión en Castilla y León

Indra pondrá en marcha un ambicioso plan de expansión en Castilla y León que contempla una inversión de 40 millones de euros y un incremento de más del 50% de su plantilla, hasta alcanzar los 1.350 empleos en 2027. Con esta iniciativa, la compañía consolida su apuesta por la comunidad autónoma como polo estratégico para el desarrollo tecnológico e industrial.

El plan de expansión de Indra plantea distintas prioridades estratégicas, la primera centrada en la creación de un nuevo centro de producción de drones en León, en el que se fabricarán avanzados sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), incluyendo la familia TARSIS; el vehículo multipropósito VALERO; y munición merodeadora. Esta planta permitirá dar empleo cuando se encuentre en plena actividad a 200 personas y estará situada en la localidad de Villadangos de Páramo (León).

Asimismo, Indra reformará el actual Centro de Excelencia que se encuentra en la capital leonesa, donde se incrementarán las capacidades de ingeniería con la ampliación a áreas clave como la ciberdefensa, simulación, mando y control e inteligencia (C2I), desarrollo de software, comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados (UAS), sistemas antidrón (C-UAS), armamento y munición, y sistemas de tráfico aéreo.

En Valladolid, Indra creará un nuevo centro de ingeniería, especializado en el diseño mecánico y eléctrico, y reforzará las capacidades de ingeniería de Minsait y la división de Espacio. También pondrá en marcha un nuevo centro de fabricación de motores de UAVs, una inversión estratégica que reforzará el liderazgo de Indra en tecnologías aeroespaciales avanzadas.

La compañía impulsará, al mismo tiempo y de forma paralela, su actividad en Salamanca, en donde la plantilla tiene previsto crecer en torno al 10%.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han mantenido hoy una reunión de máximo nivel en Valladolid con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez, el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para presentarles las líneas principales de este plan de expansión.