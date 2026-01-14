Illa recibe en Madrid el aval de las cúpulas de CCOO y UGT al nuevo modelo de financiación autonómica

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles por la tarde en Madrid con los máximos dirigentes de CCOO y UGT para explicarles de primera mano y recabar su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica. Las centrales han manifestado su beneplácito con los detalles de la reforma, que implicará casi 21.000 millones de euros para el conjunto de autonomías y casi 4.700 millones de estos irán a Catalunya a partir de 2027.

La Generalitat se ha quedado sola en el Consejo de Política Fiscal defendiendo, junto al Gobierno, la propuesta de financiación autonómica. Y la falta de aliados autonómicos ha buscado compensarla Illa con apoyos entre los agentes sociales. Concretamente en los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo.

El encuentro ha durado algo más de una hora y ha tenido lugar en la sede de UGT, si bien los líderes catalanes de ambos sindicatos ya habían manifestado la semana pasada su satisfacción con el nuevo modelo.

Illa ha defendido que la propuesta de nuevo modelo, que debe todavía superar el incierto y difícil trámite parlamentario, es "muy importante" para "mantener y reforzar la cohesión social", especialmente "en un contexto en el que estamos generando prosperidad" y "la mejor manera de repartirla es mejorar los servicios públicos". "La financiación autonómica sirve para ello", ha insistido tras reunirse con los líderes sindicales.

Contra la "acumulación insolidaria"

CCOO ha emitido un comunicado antes de reunirse con Illa en el que ha destacado los "elementos positivos" de la reforma, "aunque debe ser completada", ha matizado. Desde el sindicato ven "con preocupación cómo asegurar que la mejora de la financiación a las comunidades autónomas se destine a mejorar el Estado de Bienestar y no a regalos fiscales, como viene ocurriendo en algunos territorios".

En este sentido coincide con el discurso de Illa, que ha pedido desmarcarse "de la acumulación insolidaria que se practica en otros territorios". Uno de los argumentos que estos días han utilizado desde la Generalitat para defender el modeolo es que con el actual existe una brecha de 1.500 euros por habitante entre el territorio que más recibe y el que menos y que, con el nuevo, dicha brecha se reduciría a 500 euros por habitante.

"Catalunya ha abierto una oportunidad y el conjunto de España debe aprovecharlo", ha enfatizado. La mayoría de comunidades autónomas, gobernadas por el PP o por críticos a Pedro Sánchez, como Emiliano García-Page, se han manifestado en contra y han tildado la reforma como un mecanismo de complacencia a los intereses independentistas. Actualmente, el partido que puede tener en su mano el éxito o fracaso de la norma es un partido independentista, Junts, que por el momento se inclina por rechazarla.

La propuesta de financiación autonómica es bien vista por los sindicatos y, en menor medida, también por las patronales catalanas. Aunque no todas. Así como Pimec manifestó un "sí crítico", en tanto que valoró los recursos extras pero reclamó mejorar ciertos aspectos del modelo, Foment del Treball lo calificó de "claramente insuficiente". A nivel estatal, la gran patronal CEOE no se ha pronunciado al respecto, si bien en sus cuarteles generales son contrarios a la reforma planteada por el Gobierno.