El congreso ISE ya supone una inyección de 520 millones de euros para Barcelona

El Integrated Systems Europe (ISE), mayor congreso del mundo dedicado a la industria del audiovisual y uno de los mayores eventos profesionales que acoge Barcelona (a la altura, en despliegue y tamaño, del Mobile World Congress y de Alimentaria), vuelve a la ciudad en algo menos de tres semanas. Se celebrará del 2 al 6 de febrero, y sus organizadores han decidido que es hora de empezar la cuenta atrás. Para ello, el director general de la feria, Mike Blackman, ha ofrecido este miércoles el balance oficial de la última edición y ha desvelado las líneas maestras de la que viene.

Lo más importante respecto al año pasado es que supuso una inyección económica para la ciudad de 520 millones de euros. Es un volumen que se extrae de agregar el gasto directo de los participantes y socios, y los beneficios indirectos que su presencia en la ciudad deja en hoteles y restaurantes, por ejemplo. La cifra sirve también como testimonio del crecimiento que ha tenido el congreso en los últimos años: en 2023, fueron 386 millones de euros; en 2024, 468 millones de euros; y, el año pasado, esos 520 millones de euros.

En este sentido, uno de los primeros mensajes de Blackman ha ido dirigido a afirmar que esto irá a más, con toda probabilidad, en 2026. "Este año, ISE crece de forma importante", ha asegurado el mismo, amparándose en los 101.000 metros cuadrados de superficie total que se ocupará este año (un 9,7% más que en la edición previa), en los 1.710 expositores con los que cuentan ahora mismo (un 6,5% más) o en que los registros para asistir también van al alza.

Aunque el director general de ISE suele ser cauto con esta métrica –porque es consciente que hay una parte del público que se registra pero no acaba presentándose–, por ahora, tienen un 7% más de público con voluntad de asistir que el año anterior. En cualquier caso, Blackman está confiado en este incremento porque "la industria crece" y tiene un espíritu cada vez más global, y, mientras eso ocurra, las empresas y la gente tendrán ganas de saber lo que se está cociendo en el sector. "Veremos a cada vez más empresas usar el audiovisual de forma más intensa: solo hace falta una vuelta por Passeig de Gràcia para darse cuenta de ello", ha asegurado.

La base comparable son los 85.351 asistentes con los que batieron su propio récord del año pasado, la mayoría procedentes de España, China y Reino Unido. No se esperan cambios sustanciales en el podio de países de origen este año, aunque Blackman sigue insistiendo en lo rápido que está ganando peso el público procedente de Latinoamérica. Lo atribuye al atractivo de Barcelona, pero también a la facilidad con el idioma o a esta internacionalización de la industria.

Detalles de la próxima edición

Los mayores expositores este año volverán a ser Epson, Microsoft, LG, Crestron, LANG, Shure o Panasonic. Algunas de las novedades destacadas son que se instaura una zona llamada Spark, dedicada a las "industrias creativas". Es decir, eventos en directo, videojuegos, marketing, diseño... Algunos de los nombres que estarán seguro en ese área, según ha avanzado Blackman, son TV3, el festival de música Tomorrowland o Samsung.

Otra diferencia es que el Innovation Park, el área que se estrenó el año pasado pensada especialmente para las 'startups' gana dimensión. "Será más grande y más dinámica, creando oportunidades muy emocionantes para 'startups' e inversores", ha resumido Blackman. "Las 'startups' aportan perspectiva nueva, innovación y agilidad a la industria", ha justificado.

El congreso llega, también por primera vez, al recinto que Fira de Barcelona tiene en Plaza España, al Palau de Congressos, donde se celebrará un congreso centrado en la educación EdTech Congress. Además, el evento estrena un espectáculo de luces protagonizado por drones cada tarde de las que dura el evento en la salida sur del recinto Fira Gran Via.