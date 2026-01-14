Bankinter entra en Bit2Me y acelera la "carrera cripto" de la banca española

Es oficial: Bankinter entra en el accionariado de Bit2Me, el principal exchange español de criptomonedas, en una operación que refuerza el giro de la banca hacia los criptoactivos tras la llegada de MiCA (el gran reglamento europeo del sector). La entidad se incorpora así a la ronda de 30 millones de euros anunciada el pasado agosto y pasa a compartir capital con otros actores financieros que ya habían apostado por la firma, como BBVA, Unicaja y Cecabank.

El acuerdo tiene un objetivo claro: explorar sinergias tecnológicas y de conocimiento. Bankinter busca posicionarse junto a un socio tecnológico nacional para desarrollar soluciones basadas en DLT (tecnologías de registro distribuido), mientras que Bit2Me gana músculo financiero y respaldo institucional para acelerar su hoja de ruta internacional.

La entrada del banco se suma a un accionariado cada vez más 'bancarizado'. Unicaja compró más del 5% de Bit2Me y se incorporó a su consejo en 2024, con la vista puesta en nuevos productos y alianzas fintech. Y Cecabank formalizó una inversión en el capital dentro de su estrategia para construir infraestructura de activos digitales para clientes institucionales.

Todo ello, en un momento en el que ya varios bancos, como BBVA, CaixaBank o el Banco Santander, anunciaron que este año —2026— emitirán una stablecoin (criptomoneda diseñada para tener un valor estable).

Bit2Me bajo el paraguas de la CNMV

En el plano regulatorio, Bit2Me juega con ventaja. La compañía comunicó en verano de 2025 que había obtenido la autorización de la CNMV para operar como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) bajo MiCA, un paso clave para "pasaportar" servicios en la UE una vez completados los registros europeos.

De izquierda a derecha: Charo Ruiz, directora de Inversión de Capital Riesgo de Bankinter; Javier Roca, Capital Riesgo de Bankinter; Pablo Lancry, director de Innovación y Capital Riesgo de Bankinter; Andrei Manuel, Co CEO de Bit2Me; Leif Ferreira, CEO de Bit2Me; David Ortega, CIO de Bit2Me; Eder Azebedo, director de Compliance de Bit2Me / CEDIDA

Ese marco está empujando a bancos y plataformas a moverse rápido: BBVA fue el primero en lograr licencia MiCA en España y Cecabank obtuvo después la suya para servicios de custodia y transferencias, con una plataforma apoyada en Bit2Me.

La fintech, fundada en 2014, también ha convertido la seguridad y el cumplimiento en una bandera comercial (certificaciones ISO y una oferta educativa propia con cientos de contenidos). Su ambición ahora es doble: crecer en la Unión Europea y reforzar presencia en Argentina y otros mercados de América Latina, un plan que ya impulsó la entrada de Tether (emisora de la stablecoin USDT) como inversor minoritario y "principal impulsor" de la ronda de 30 millones.

La unión hace la fuerza

"En lugar de competir, integramos fortalezas", subraya Pablo Casadío, CFO de Bit2Me, al defender que la banca puede aprovechar el know-how cripto para ofrecer acceso al ecosistema con máxima seguridad y garantías.

En un mercado donde la regulación ya no es opcional, el movimiento de Bankinter deja una señal: la próxima ola de productos cripto en España se está diseñando desde dentro del capital.