Colosos tecnológicos reescriben la IA
Histórica unión entre Apple y Google para crear una nueva Siri con inteligencia artificial
Apple y Google sellan un acuerdo plurianual para que los avanzados modelos Gemini de Google impulsen la próxima generación de Siri y otras funciones de IA, marcando un giro estratégico y potenciando la carrera global por la inteligencia artificial
Meta ficha de presidenta a una aliada de Trump para expandir sus centros de datos de IA
La industria tecnológica acaba de vivir un acontecimiento sin precedentes: Apple y Google han anunciado un acuerdo plurianual para integrar los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google en la próxima generación de Siri, la asistente de voz del iPhone, prevista para llegar a finales de 2026, y en otras funciones avanzadas de Apple Intelligence.
Este pacto representa una cooperación estratégica histórica entre dos gigantes que tradicionalmente han sido rivales, especialmente en sistemas operativos móviles. Ahora, la inteligencia artificial se convierte en el terreno donde la colaboración y la competencia se entrelazan.
Gemini, principal protagonista
El núcleo del acuerdo es la adopción de Gemini, el conjunto de modelos de IA desarrollados por Google que han mostrado capacidades superiores en comprensión del lenguaje, contextualización y generación de respuestas complejas. Apple ha determinado tras una evaluación interna que esta tecnología ofrece "la base más sólida" para sus futuros modelos fundacionales y funciones inteligentes.
Para Apple, este movimiento supone una respuesta práctica a los retos que ha enfrentado en inteligencia artificial. La empresa ha tenido dificultades para desplegar una versión verdaderamente competitiva de Siri frente a asistentes como el propio Google Assistant o las soluciones basadas en ChatGPT y otros modelos de vanguardia.
Hasta 1.000 millones de dólares al año para Google
Aunque los términos financieros oficiales no han sido revelados, informes de mercado sugieren que Apple podría pagar alrededor de 1.000 millones de dólares al año a Google por esta licencia tecnológica, una cifra significativa que subraya la importancia de esta alianza.
A nivel de mercado la noticia ha tenido un impacto inmediato: las acciones de Alphabet, matriz de Google, impulsaron su valor hasta superar la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización bursátil, un hito que refleja la confianza de los inversores en la estrategia de IA de la compañía.
Un aspecto clave que Apple ha destacado es que la integración de Gemini no implica que Google tenga acceso directo a los datos personales de los usuarios. La compañía ha asegurado que el procesamiento de información seguirá realizándose en los dispositivos y mediante su infraestructura de Private Cloud Compute, manteniendo así su conocida apuesta por la privacidad.
El acuerdo también profundiza una relación que ya existía desde hace años: Google era hasta ahora el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos Apple, un vínculo que ha generado controversias regulatorias en el pasado.
Una nueva 'Siri' más inteligente
La nueva Siri (impulsada por Gemini) promete respuestas más inteligentes, comprensión de contexto complejo y una experiencia más conversacional, lo que podría transformar la interacción cotidiana de millones de usuarios con sus dispositivos.
La colaboración entre Apple y Google en inteligencia artificial no solo reconfigura la trayectoria de Siri, sino que también marca un punto de inflexión en la competencia global por liderar la inteligencia artificial, donde la cooperación estratégica entre rivales puede convertirse en una pieza clave del ecosistema tecnológico.
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica