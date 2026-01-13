Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colosos tecnológicos reescriben la IA

Histórica unión entre Apple y Google para crear una nueva Siri con inteligencia artificial

Apple y Google sellan un acuerdo plurianual para que los avanzados modelos Gemini de Google impulsen la próxima generación de Siri y otras funciones de IA, marcando un giro estratégico y potenciando la carrera global por la inteligencia artificial

Meta ficha de presidenta a una aliada de Trump para expandir sus centros de datos de IA

Alianza histórica entre google y Apple para integrar IA en 'Siri'.

Alianza histórica entre google y Apple para integrar IA en 'Siri'. / ACTIVOS

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

La industria tecnológica acaba de vivir un acontecimiento sin precedentes: Apple y Google han anunciado un acuerdo plurianual para integrar los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google en la próxima generación de Siri, la asistente de voz del iPhone, prevista para llegar a finales de 2026, y en otras funciones avanzadas de Apple Intelligence.

Este pacto representa una cooperación estratégica histórica entre dos gigantes que tradicionalmente han sido rivales, especialmente en sistemas operativos móviles. Ahora, la inteligencia artificial se convierte en el terreno donde la colaboración y la competencia se entrelazan.

Gemini, principal protagonista

El núcleo del acuerdo es la adopción de Gemini, el conjunto de modelos de IA desarrollados por Google que han mostrado capacidades superiores en comprensión del lenguaje, contextualización y generación de respuestas complejas. Apple ha determinado tras una evaluación interna que esta tecnología ofrece "la base más sólida" para sus futuros modelos fundacionales y funciones inteligentes.

Para Apple, este movimiento supone una respuesta práctica a los retos que ha enfrentado en inteligencia artificial. La empresa ha tenido dificultades para desplegar una versión verdaderamente competitiva de Siri frente a asistentes como el propio Google Assistant o las soluciones basadas en ChatGPT y otros modelos de vanguardia.

Hasta 1.000 millones de dólares al año para Google

Aunque los términos financieros oficiales no han sido revelados, informes de mercado sugieren que Apple podría pagar alrededor de 1.000 millones de dólares al año a Google por esta licencia tecnológica, una cifra significativa que subraya la importancia de esta alianza.

A nivel de mercado la noticia ha tenido un impacto inmediato: las acciones de Alphabet, matriz de Google, impulsaron su valor hasta superar la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización bursátil, un hito que refleja la confianza de los inversores en la estrategia de IA de la compañía.

Un aspecto clave que Apple ha destacado es que la integración de Gemini no implica que Google tenga acceso directo a los datos personales de los usuarios. La compañía ha asegurado que el procesamiento de información seguirá realizándose en los dispositivos y mediante su infraestructura de Private Cloud Compute, manteniendo así su conocida apuesta por la privacidad.

El acuerdo también profundiza una relación que ya existía desde hace años: Google era hasta ahora el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos Apple, un vínculo que ha generado controversias regulatorias en el pasado.

Una nueva 'Siri' más inteligente

La nueva Siri (impulsada por Gemini) promete respuestas más inteligentes, comprensión de contexto complejo y una experiencia más conversacional, lo que podría transformar la interacción cotidiana de millones de usuarios con sus dispositivos.

Noticias relacionadas y más

La colaboración entre Apple y Google en inteligencia artificial no solo reconfigura la trayectoria de Siri, sino que también marca un punto de inflexión en la competencia global por liderar la inteligencia artificial, donde la cooperación estratégica entre rivales puede convertirse en una pieza clave del ecosistema tecnológico.

