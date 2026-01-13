Stellantis Vigo es la planta 'número uno' de España y la que más creció en 2025: produjo uno de cada cuatro coches en España

«Stellantis necesita a Vigo», aseguraba Maxime Picat en una reciente entrevista con FARO, publicada el pasado mes de diciembre. El exdirectivo, peso pesado del grupo automovilístico durante casi tres décadas, dejaba claro que, si se mantiene el nivel en Balaídos, «no habrá CEO en la compañía que pueda decir que no» a la planta. Algo que se entiende a la perfección al echar un vistazo a la industria española, cuya producción sigue retrocediendo mientras el centro olívico acelera. La planta olívica produjo 559.427 vehículos, un 8% más, lo que supone que produjo uno de cada cuatro coches en el país.

La antigua Citroën ha envejecido bien. El año pasado acarició esos 560.000 vehículos mientras el sector daba marcha atrás un 4% (hasta los 2,27 millones de unidades ensambladas). Con este escenario, la cuota de la factoría asciende al 24,6% de la fabricación total de vehículos en España.

La aportación de Balaídos al conjunto del país se eleva y lo hace en un ejercicio récord, en el que no solo fue la planta que más volvió a producir, empujada por el tirón de las furgonetas de la serie K9 (que representan más del 60% de su volumen operativo), sino también la que más creció. Los números hablan por sí solos: Stellantis Vigo fabricó 43.500 coches más este último año. Más del doble que los 19.000 que sumó el segundo centro que más incrementó su cadencia, Renault Valladolid, que se quedó en 229.000.

Por si fuera poco, la factoría viguesa adelantó por la izquierda en producción a Seat Martorell, que se llevó la plata con 470.347 vehículos (-2%), unos 90.000 menos que Vigo. Atrás quedaron los tiempos de prepandemia, como el pasado 2019, en el que las instalaciones barcelonesas firmaban 500.005 coches y las olívicas rozaban los 406.600. Entonces Stellantis se tenía que conformar con una cuota que ni siquiera alcanzaba al 15% del total de automóviles producidos en España.

La realidad ha cambiado y para bien, al menos en el caso de Vigo. Balaídos ha sorteado la crisis mundial que diezma en estos momentos al sector de la automoción, lastrado por la tormenta de la electrificación y el desplome del mercado, como si la principal ciudad de Galicia fuese un oasis en pleno desierto, teniendo en cuenta que pierden fuerza la mayor parte de los grandes fabricantes del país. En lo que respecta a Stellantis, registró una caída en Figueruelas (-18%, casi 304.500 vehículos) y un ligero aumento en Madrid (+2%, 93.885 coches), previo al bache proyectado para este 2026. En el resto de la industria, y como adelantó Cinco Días, las bajadas fueron generalizadas: Volkswagen en Navarra (-18%, 225.255), Mercedes en Vitoria (-2%, 118.000), Renault en Palencia (-17%, 114.000), Ford en Almussafes (-18%, 99.000) o las plantas de Iveco en Valladolid y Madrid (-23% y -8%, con 20.700 y 20.300 unidades respectivamente). Junto a la de Villaverde, creció también Ebro en Barcelona (+2.963%, 17.308 unidades) en su primer año en activo tras reactivar la antigua factoría de Nissan en la Zona Franca, cerca de las 20.000 que se habían marcado.

Con todo, Stellantis produjo en España 957.771 vehículos, lo que supone una reducción del 2,4% respecto al año pasado debido al «año valle» que vive la planta aragonesa para prepararse para la llegada de la STLA Small (la misma plataforma que tendrá Vigo) y los modelos de la china Leapmotor.

La Era Mosquera arranca con una marca histórica

Tras el buen desempeño de Stellantis Vigo no hay un solo nombre, pero lo cierto es que la marca histórica que ha logrado la planta en plena tensión de la industria automovilística se enmarca en el primer ejercicio completo bajo las riendas del vigués José Luis Alonso Mosquera, un hombre de la casa que llegó como reemplazo del anterior director de la factoría, Ignacio Bueno, y ha demostrado que a Balaídos todavía le quedaba potencial por exprimir. Más meritorios son estos números si se tiene en cuenta que este último 2025 se ha reconfigurado la cúpula del grupo automovilístico, con diferentes nombramientos para puestos de responsabilidad y, entre ellos, la designación del italiano Antonio Filosa como nuevo CEO, en sustitución del luso Carlos Tavares.

Pese a todas estas circunstancias, la estrategia de Balaídos no ha cambiado en su esencia. La planta sigue apostando por apretar al máximo los costes, tanto con sus proveedores como a nivel energético. Y en este último campo el mayor hito cosechado el pasado año fue el encendido de los 33.200 paneles solares que alimentan al centro olívico desde su tejado, permitiéndole obtener 22,7 GWh al año y ahorrar 9.000 toneladas de CO2. Todo para ser, en definitiva, más eficiente. Un atributo que le ha hecho merecedor de la asignación de la futura STLA Small, la plataforma multienergía en la que se producirá a partir de 2027 la nueva versión del Peugeot 2008.