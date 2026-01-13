Vacaciones
Ya queda menos: este es el próximo festivo en España después de Reyes
Los trabajadores tendrán que esperar unos meses para disfrutar del siguiente día no laborable
Calendario laboral de España del 2026 (con todos los festivos)
Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)
Cristina Sebastián
Una vez terminadas las fiestas de Navidad, todos los ojos buscan en el calendario el próximo día festivo en España. Sin embargo, habrá que esperar un par de meses para poder disfrutarlo.
Próximo día festivo en España
El siguiente día festivo en España, después del Día de Reyes, celebrado el 6 de enero, llegará en primavera, coincidiendo con la Semana Santa.
El Viernes Santo, que este año cae el 3 de abril, será fiesta nacional en todo el país, este también será el próximo puente del 2026 en Catalunya.
Festivos en Semana Santa
Catalunya, la Comunitat Valenciana, el País Vasco, Navarra y La Rioja tendrán festividad autonómica el lunes 6 de abril, el Lunes de Pascua.
En cambio, en el resto de comunidades autónomas tendrán fiesta el Jueves Santo, el 2 de abril.
Festivos en España en 2026
El calendario laboral de España de 2026 señala las siguientes fechas como festividades nacionales:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Reyes Magos
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo (viernes): Día Internacional de los Trabajadores.
- 15 de agosto (sábado): La Asunción.
- 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad.
- 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica