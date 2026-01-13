El sector ganadero de Catalunya prevé un vació de mínimo 756 millones este año por la peste porcina

Solo con un mes sin exportar al extranjero, el sector porcino de Catalunya dejó de ingresar 62 millones de euros. Es el primer impacto económico del brote de peste porcina africana (PPA) originado hace ahora 45 días, cuando se identificaron los dos casos en Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Sin embargo, la previsión del sector es que esta cifra ascienda como mínimo a los 756 millones este año. Son cálculos de la Unió de Pagesos, principal sindicato del campo catalán, que ha aprovechado su rueda de prensa anual de balance del ejercicio cerrado, para advertir de la situación.

Se basan en la normativa que establece que tienen que transcurrir 12 meses desde el último caso para declarar que un territorio está libre de peste porcina. Es decir que, por ahora, esos 62 millones de euros que se dejaron de ingresar en diciembre por no poder vender a Japón, Filipinas, Taiwán, Malasia, México, Sudáfrica o Tailandia, entre otros, se seguirán repitiendo mes a mes como poco hasta diciembre. En total, 756 millones de euros menos de facturación que aumentarán si esto se alarga hasta principios del año que viene y si estos mercados deciden reducir la compra de producto catalán una vez hayan cerrado acuerdos comerciales alternativos con otros mercados a lo largo del año.

Así lo han advertido Rossend Saltiveri, responsable de porcino del sindicato; Josep Maria Pijuan, responsable de sectores ganaderos dentro de Unió de Pagesos, y Aleix Sala, miembro, también, de la sectorial del porcino. Estiman, en total, una pérdida de volumen de mercado exportador del 15%, al sumar casos como que China se haya cerrado a importar carne de cerdo procedente de Barcelona, por ejemplo.

Reestructuración del sector

"Todo el beneficio de 2025 se lo llevará la peste porcina africana, y más, no tendremos suficiente", ha asegurado Saltiveri, preocupado, también, porque el precio de mercado haya bajado 26 céntimos por kilo por efecto directo de esta crisis. Esto significa que no solo ingresan menos por la bajada de las exportaciones, sino que venden más barato y con costes de producción más altos.

"Esta bajada hará que haya movimientos en la producción: aguantar estas pérdidas de 26 céntimos por kilo durante un año puede hacer que las granjas más pequeñas y menos eficientes dejen de producir o vivan estructuraciones hacia otra tipología de granjas", ha alertado. "Ya teníamos una tendencia a la concentración y, cuando hay una crisis eso se acentúa: al generar esta situación pérdidas y angustia a los ganaderos, en vez de trabajar por su cuenta, lo harán de forma integrada para encontrar tranquilidad en el trabajo diario", se ha explayado.

Primer balance de 2025

De acuerdo con los datos puestos encima de la mesa, hasta octubre del 2025 la producción había incrementado un 3%, manteniendo la tendencia al alza que arrastraba este sector desde hace año. Asimismo, las exportaciones subían hasta entonces un 1,4% en volumen.

El objetivo, ha dicho, es "volver a trabajar en positivo". "Nos iremos adaptando a las circunstancias del mercado", ha agregado, aprovechando para insistir en la petición de que se reduzca la población de jabalí en todo el territorio de Catalunya, no solo en el área del Vallès o Barcelona. "Si no hay ninguna evidencia que nos confirme que fue el laboratorio, no sé si sabremos el origen, pero esto da pie a que tengamos un problema importante en todo el territorio", ha señalado.