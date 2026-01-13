Crisis sanitaria
El sector ganadero de Catalunya prevé un vació de mínimo 756 millones este año por la peste porcina
Unió de Pagesos alerta de la posible pérdida de mercados internacionales de forma permanente y de la potencial desaparición de granjas pequeñas
Peste porcina africana, en directo: Medidas contra la nueva variante del virus
La peste porcina africana suma ya 47 jabalíes muertos, todos ellos en la zona cero de Cerdanyola
Solo con un mes sin exportar al extranjero, el sector porcino de Catalunya dejó de ingresar 62 millones de euros. Es el primer impacto económico del brote de peste porcina africana (PPA) originado hace ahora 45 días, cuando se identificaron los dos casos en Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Sin embargo, la previsión del sector es que esta cifra ascienda como mínimo a los 756 millones este año. Son cálculos de la Unió de Pagesos, principal sindicato del campo catalán, que ha aprovechado su rueda de prensa anual de balance del ejercicio cerrado, para advertir de la situación.
Se basan en la normativa que establece que tienen que transcurrir 12 meses desde el último caso para declarar que un territorio está libre de peste porcina. Es decir que, por ahora, esos 62 millones de euros que se dejaron de ingresar en diciembre por no poder vender a Japón, Filipinas, Taiwán, Malasia, México, Sudáfrica o Tailandia, entre otros, se seguirán repitiendo mes a mes como poco hasta diciembre. En total, 756 millones de euros menos de facturación que aumentarán si esto se alarga hasta principios del año que viene y si estos mercados deciden reducir la compra de producto catalán una vez hayan cerrado acuerdos comerciales alternativos con otros mercados a lo largo del año.
Así lo han advertido Rossend Saltiveri, responsable de porcino del sindicato; Josep Maria Pijuan, responsable de sectores ganaderos dentro de Unió de Pagesos, y Aleix Sala, miembro, también, de la sectorial del porcino. Estiman, en total, una pérdida de volumen de mercado exportador del 15%, al sumar casos como que China se haya cerrado a importar carne de cerdo procedente de Barcelona, por ejemplo.
Reestructuración del sector
"Todo el beneficio de 2025 se lo llevará la peste porcina africana, y más, no tendremos suficiente", ha asegurado Saltiveri, preocupado, también, porque el precio de mercado haya bajado 26 céntimos por kilo por efecto directo de esta crisis. Esto significa que no solo ingresan menos por la bajada de las exportaciones, sino que venden más barato y con costes de producción más altos.
"Esta bajada hará que haya movimientos en la producción: aguantar estas pérdidas de 26 céntimos por kilo durante un año puede hacer que las granjas más pequeñas y menos eficientes dejen de producir o vivan estructuraciones hacia otra tipología de granjas", ha alertado. "Ya teníamos una tendencia a la concentración y, cuando hay una crisis eso se acentúa: al generar esta situación pérdidas y angustia a los ganaderos, en vez de trabajar por su cuenta, lo harán de forma integrada para encontrar tranquilidad en el trabajo diario", se ha explayado.
Primer balance de 2025
De acuerdo con los datos puestos encima de la mesa, hasta octubre del 2025 la producción había incrementado un 3%, manteniendo la tendencia al alza que arrastraba este sector desde hace año. Asimismo, las exportaciones subían hasta entonces un 1,4% en volumen.
El objetivo, ha dicho, es "volver a trabajar en positivo". "Nos iremos adaptando a las circunstancias del mercado", ha agregado, aprovechando para insistir en la petición de que se reduzca la población de jabalí en todo el territorio de Catalunya, no solo en el área del Vallès o Barcelona. "Si no hay ninguna evidencia que nos confirme que fue el laboratorio, no sé si sabremos el origen, pero esto da pie a que tengamos un problema importante en todo el territorio", ha señalado.
El Govern de la Generalitat explicó a principios de mes que está trabajando en poner algo más de luz sobre las causas de esta crisis. El conseller de Agricultura desveló el pasado 30 de diciembre que la secuenciación del virus hallado en los animales muertos no coincide con los de las muestras con las que trabaja el laboratorio del IRTA-CReSA de Bellaterra –centro que estaba en el punto de mira como posible origen de la fuga que provocó el problema–, lo que deja el asunto pendiente de las analíticas en las que trabaja el Laboratorio Central de Veterinaria, con sede en la Comunidad de Madrid.
