Consejos para comprar
Montse Cespedosa, experta hipotecaria, explica cómo pedir una hipoteca siendo autónomo: "La banca busca estabilidad laboral"
La experta ha asegurado que no "sirve que te subas la nómina los tres últimos meses"
Pedro Sanjuán
Si eres autónomo o empresario y estás pensando en pedir una hipoteca, hay una realidad que casi nadie explica y que puede frustrar toda la operación. El dinero qué factures o cuánto aportes para comprar no es lo único importante para el banco, que valora otros factores mucho más decisivos.
"Si en renta declaras pérdidas, por mucho que factures muchos ingresos que tengas, el banco va a valorar tus ingresos netos, por lo tanto, te van a poder denegar la operación", ha advertido la experta Montse Cespedosa en un vídeo en Instagram. "Si están pérdidas o con un fondo de maniobra negativo, aunque tú tengas una nómina de 10.000 euros de aportes, 200.000 a la operación, te la van a denegar", ha añadido.
La experta hipotecaria ha asegurado que no "sirve que te subas la nómina los tres últimos meses" y "que no contabilizan" los dividendos. "No sirve de nada que tú tengas muy buenos ingresos si la empresa va mal", ha afirmado.
"La banca para que te conceda la operación buscará tu antigüedad como autónomo o empresario y unos ingresos recurrentes", ha informado.
Las claves, según la experta
- "Si la empresa está en pérdidas o con un fondo de maniobra negativo, nadie te va a dar una hipoteca aunque aportes 200.000 € a la compra"
- "La banca busca estabilidad laboral, que lleves años como autónomo, que haya unos beneficios netos que sean lo suficientemente cómodos recurrentes y estables como para que puedas pagar con la cuota de la hipoteca"
