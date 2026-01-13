Distribución
Mercadona compró 10,2 millones de kilos de peras en Catalunya durante el 2025
EFE
Mercadona compró 10,2 millones de kilos de peras de los campos de Lleida durante el 2025, gracias a los acuerdos con los proveedores leridanos Nufresc, Catafruit, Apetit Fruits, Novacoop Mediterranea y Greenfarmers, ha informado este martes la cadena de supermercados en un comunicado.
Entre las variedades de pera leridana que ha comercializado Mercadona se encuentran la conferencia, que se puede encontrar en los lineales del supermercado a lo largo de todo el año; y las variantes ercolina y limonera, dos productos de la campaña que empezó el verano pasado y que se alargará "aproximadamente" hasta finales de este mes de enero.
La apuesta de Mercadona por el "producto local" también se extiende al higo negro, con la compra de 800.000 kilos de la fruta a proveedores procedentes de las comarcas de Lleida y las Tierras del Ebro. Así, la compañía ha querido poner en valor su "compromiso" con el sector primario y el tejido productivo catalán.
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica