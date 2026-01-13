Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadona compró 10,2 millones de kilos de peras en Catalunya durante el 2025

El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante el congreso de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC, en el Roig Arena, a 22 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La asociación de fabricantes y distribuidores AECOC celebra hoy su 40º congreso en el que reúne a más de mil directivos de las empresas líderes del sector consolidándose un año más como el punto de encuentro de referencia del gran consumo cuenta con el análisis de los directores generales y presidentes de firmas de referencia de la industria de la alimentación, el retail, la cosmética y la tecnología, entre otros. 22 OCTUBRE 2025 Rober Solsona / Europa Press 22/10/2025. Rober Solsona / Rober Solsona / Europa Press

EFE

Mercadona compró 10,2 millones de kilos de peras de los campos de Lleida durante el 2025, gracias a los acuerdos con los proveedores leridanos Nufresc, Catafruit, Apetit Fruits, Novacoop Mediterranea y Greenfarmers, ha informado este martes la cadena de supermercados en un comunicado.

Entre las variedades de pera leridana que ha comercializado Mercadona se encuentran la conferencia, que se puede encontrar en los lineales del supermercado a lo largo de todo el año; y las variantes ercolina y limonera, dos productos de la campaña que empezó el verano pasado y que se alargará "aproximadamente" hasta finales de este mes de enero.

La apuesta de Mercadona por el "producto local" también se extiende al higo negro, con la compra de 800.000 kilos de la fruta a proveedores procedentes de las comarcas de Lleida y las Tierras del Ebro. Así, la compañía ha querido poner en valor su "compromiso" con el sector primario y el tejido productivo catalán.

