La Junta vendió a Ayesa Digital su 22% en 2023 "por el precio mínimo de salida": 5,6 millones de euros

Ayesa Digital fue vendido el pasado 31 de enero de 2025 por 480 millones de euros a un consorcio público-privado integrado por el Gobierno Vasco, Kutxabank, Fundación BBK y Teknei. En el paquete estaba incluida la empresa Ayesa Advanced Technologies SA, cuyo origen es la antigua Sadiel y de la que la Junta de Andalucía tuvo un 22% de las participaciones hasta hace dos años.

En junio de 2023, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó la venta de dichas participaciones en subasta por un valor inicial de 5,6 millones de euros. El propio grupo, integrado por el fondo de inversión A&M Capital Europe y la familia Manzanares, fue quien se hizo con el paquete al ser el único licitador que se presentó a la subasta.

La Junta de Andalucía explicó entonces en una nota de prensa que "dentro del Grupo Ayesa, tanto la facturación como la plantilla de la empresa Ayesa AT rondan el 15%, por lo que la participación de la Junta de Andalucía (en torno al 3,3% de estos indicadores en el conjunto del Grupo) resulta muy minoritaria y nada eficaz, ya que no tiene capacidad de decisión alguna".

Seguidamente, el Gobierno andaluz justificaba su decisión basándola en "el propósito de seguir dando cumplimiento a los principios de economía, eficiencia y eficacia". Según explicaba el comunicado, esto "permitiría liberar a la empresa de la participación pública" a la vez que se rentabilizaba "el patrimonio de la Junta de Andalucía". La operación también se enmarcaba dentro del proceso de integración de la Agencia Idea -a través de la que se tenían las acciones- en Andalucía Trade tras su liquidación.

Con la compra, el Grupo Ayesa pasó a controlar el 100% de su filial tecnológica y simplificaba su estructura accionarial. Un capital que precisamente se había abierto por primera vez en 55 años de historia en 2021 antes con la entrada del Fondo A&M Capital Europe. La idea pretendida era duplicar la facturación hasta los 500 millones de euros en un horizonte de cinco años para luego vender.

Sin embargo, antes de cumplir al plazo marcado, Ayesa Digital "ha triplicado su facturación, que supera los 569 millones de euros, y genera un Ebitda de casi 50 millones de euros", explicaban desde el grupo en el anuncio de la operación de compraventa. Uno de los movimientos que le han servido para mejorar la facturación en este tiempo ha sido precisamente la compra del 22% a la Junta de Andalucía por 5,6 millones en una subasta pública en la que el grupo tenía derecho de adquisición preferente -recogido en los propios estatutos de la empresa-.

Andalucía, por contra, ha perdido en dos años el capital que tenía en Ayesa AT y también ha visto cómo la firma ha cambiado de sede social: de Sevilla se marcha a Euskadi con la compra realizada por parte del consorcio público-privado vasco. Al ser cuestionados por este periódico, la Junta de Andalucía ha preferido no realizar nuevas declaraciones al respecto de la venta de Ayesa AT por 5,6 millones de euros hace dos años.

Preocupación de los trabajadores

Los trabajadores andaluces de Ayesa Digital han mostrado su preocupación tras la compra por parte del consorcio vasco. A pesar de que la firma aseguró en el anuncio de la compra que "el proyecto dará continuidad al empleo y abre nuevas oportunidades para profesionales del sector tecnológico", los representantes sindicales apuntan que no se han asegurado sus puestos.

Miguel Marín, secretario general de la sección sindical de UGT en Ayesa en Sevilla, apuntaba el pasado fin de semana en conversación con El Correo de Andalucía que se han visto sorprendidos por la "nula proactividad" de la Junta de Andalucía en la operación.

Destacaba Marín "la pérdida que supone para el sector tecnológico la marcha de Ayesa como marca andaluza y la inseguridad" creada con una operación en la que el Gobierno vasco recuperaba Ibermática, la homóloga de Ayesa AT, la antigua Sadiel. "Nos sorprende que no hayan sido capaces de decir: vamos con tanto", apuntaba Marín.

Las palabras de Mikel Jauregui, consejero del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, preocuparon a los empleados andaluces. "[El acuerdo] da tranquilidad a los más de 2.000 trabajadores de Ayesa Digital en Euskadi y sus familias", afirmó. Por lo tanto, Marín y el resto de trabajadores se preguntan "qué hará el País Vasco" con los otros 13.000 trabajadores que ha comprado en la operación, una vez ya ha recuperado la antigua Ibermática.

El consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha asegurado que "los puestos de trabajo andaluces no corren ningún riesgo". Paradela ha apuntado que estuvo en conversaciones con el gobierno vasco antes de que se cerrara la compra y "pronto habrá un pronunciamiento firme del Gobierno vasco".