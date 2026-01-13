Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos

La multinacional tecnológica Indra lanzó a través de su web (www.indragroup.com) las primeras 20 ofertas de empleo de su plan de crecimiento y atracción de talento en Asturias, centrado principalmente en dotar de recursos humanos a El Tallerón de Gijón, sede de la nueva división de vehículos militares Indra Land Vehicles. La compañía prevé llegar, como primer escalón, a 850 trabajadores en El Tallerón en 2027 (allí concentrará al personal que tiene en el parque tecnológico de Gijón dedicado a Tráfico Aéreo, Movilidad , Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial que se suma a los 156 trabajadores de calderería que asumió de Duro Felguera) y prevé constituir un equipo de ingeniería de producto de vehículos blindados con 80 profesionales cualificados.

A corto plazo, Indra busca a ingenieros (especialmente de mecánica, electrónica, mecatrónica, industria y telecomunicaciones) con experiencia para su división de vehículos militares. Pero no solo busca ingenieros. También está interesada en titulados en formación profesional de ramas vinculadas con la mecánica, la electrónica, el automóvil o los procesos industriales e incluso en estudiantes de estas ramas que puedan ir completando su formación al tiempo que realizan prácticas en la empresa.

"Es interesante la incorporación de becarios y estudiantes de FP dual porque los programas de vehículos militares en los que participa Indra estarán a pleno desarrollo en un par de años y para ese momento ya estarán formados", señaló María Fernanda Silles, directora de Captación de Talento y Movilidad Interna de Indra Group.

Dónde acceder a las ofertas de empleo

Además de en la web de Indra, la información sobre las ofertas de empleo de Indra se cuelgan en la red Linkedln y en el portal de empleo Infojobs. Asimismo, en colaboración con la Universidad de Oviedo se celebrarán jornadas informativas el día 28 en los campus de Gijón y Mieres y habrá publicaciones en redes sociales de la Universidad de Oviedo.

Ayer se publicaron las primeras 20 ofertas. Parte son para ingenieros con experiencia en el sector (de entre dos y cinco años mínimo) que desempeñarían labores de gerente de calidad, de jefe de área de Verificación y Validación, de jefe de Ingeniería Eléctrica, de jefe de Sistemas Hidráulicos, de jefe de Sistemas de Blindaje, de ingeniero de automoción, de ingeniero de procesos, de ingeniero de prototipos o de ingeniero mecánico, entre otros.

También hay ofertas de ingenieros junior de automoción o telecomunicaciones, de técnicos de prototipos o de programadores de máquinas. Y finalmente también hay ofertas de becario para estudiantes de ingeniería Mecánica o Electrónica y de técnico de mantenimiento en formación para estudiantes de ciclos de FP de Mecánica o Electrónica.