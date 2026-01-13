Hallados otros 13 casos de peste porcina en la zona del brote inicial

Este martes no será el día cero. Apenas unas horas después de que el responsable de porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, expresara su deseo de ver llegar pronto el principio del fin del brote de peste porcina africana (PPA), la Generalitat ha notificado la detección de otra decena de casos. Lo que significa que el territorio sigue sin estar libre de ella y, consecuentemente, que tendrán que pasar mínimo 12 meses a partir de ahora para poder volver a exportar al extranjero con regularidad.

Según ha comunicado la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentación, en los últimos días se han encontrado 13 jabalís afectados, con lo que Catalunya lleva, en total, 60 casos en el mes y medio que hace que se encontraron los dos primeros. En este tiempo, se han analizado un total de 635 jabalís, lo que significa que la tasa de positivos es de un 9,4%.

Son, todos –ha puntualizado el departament en su comunicado–, animales hallados dentro del mismo radio de 6 kilómetros (lo que tranquiliza a una industria que teme su expansión por todo el territorio) y considerados especies salvajes.

"No hay ninguna afectación en explotaciones ganaderas", asegura la conselleria. "Todas las detecciones corresponen exclusivamente a fauna salvaje, en el marco de los programas de vigilancia activa establecidos", insiste, antes de recordar que "siguen las tareas de búsqueda de cadáveres de jabalís y se está trabajando en la preparación de actividades de captura para reducir los problemas" en torno a estos animales.

Taula del Senglar

Este mismo enero, en el primer día laborable tras la última de las fiestas de Navidad, la Generalitat constituyó oficialmente la Taula del Senglar de Catalunya, un órgano que funcionará como mesa técnica y estratégica de coordinación para logra reducir la población de jabalíes de Catalunya a la mitad. Forman parte de ella representantes de los departamentos de Agricultura, Territori e Interior de la Generalitat, administraciones locales afectadas por la sobrepoblación de esta especie, representantes de los cuerpos de seguridad (Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil), así como miembros de entidades cinegéticas, del sector ganadero y agrario y expertos científicos y veterinarios, informa María Jesús Ibáñez.

Saltiveri, de Unió de Pagesos, ha insistido precisamente este martes en la necesidad de abordar esta problemática. Uno de sus temores es que se empiecen a encontrar casos fuera del foco inicial, sobre todo teniendo en cuenta que, según sus estimaciones, el sector catalán del cerdo calcula que dejará de exportar el equivalente a 756 millones de euros este año por esta crisis, un primer impacto económico que se prevé peor en tanto que también han bajado los precios de venta y a que puede poner contra las cuerdas a muchas pequeñas explotaciones.