La farmacéutica Esteve se refuerza en Estados Unidos con la compra de parte del negocio de TerSera

No tardaron mucho en cumplir un propósito hecho público en mayo del año pasado, el de disponer de una fábrica en Estados Unidos para poder producir allí. No han tardado mucho, después, en confirmar que no fue una operación aislada: la farmacéutica catalana Esteve ha acordado la compra de un segundo negocio en suelo norteamericano, menos de 6 meses después de cerrar la primera operación. Se trata de la unidad de negocio de Terapias Especializadas de Infusión de TerSera. La adquisición, cuyo importe no difunde esta empresa con sede en Barcelona, tendría que sellarse en este primer trimestre de 2026 e implica responsabilizarse de dos medicamentos especializados y gestionar un equipo dedicado a las ventas, marketing y asuntos médicos.

En primer lugar, Esteve pasa a ser el dueño completo de Prialt, un medicamento del que ya se encargaba en Europa y del que pasa a responsabilizarse también en Estados Unidos. Es un fármaco contra el dolor crónico intenso en pacientes adultos con cáncer que solo pueden tratarse con terapia intratecal (inyectando los medicamentos directamente en el líquido que separa el tejido que cubre el encéfalo y la médula espinal). Además, la farmacéutica catalana gestionará también Quzyttir –un antihistamínico contra la urticaria aguda–, en todos los países excepto China.

"Esta adquisición se alinea perfectamente con nuestra visión estratégica de brindar soluciones altamente especializadas donde existe una importante necesidad médica no cubierta", contextualiza Staffan Schüberg, consejero delegado de Esteve. Con la operación –añade– "no solo reforzamos nuestra experiencia en terapias altamente especializadas, sino que también aceleramos nuestra expansión en Estados Unidos, el mercado farmacéutico más grande del mundo".

"Creemos que esta transacción ofrece un excelente marco para Prialt y Quzyttir, lo que nos permitirá continuar con el sólido impulso que hemos logrado con estos medicamentos, a la vez que reforzamos nuestro enfoque en nuestras áreas terapeúticas principales de oncología y enfermedades raras", valora, a su vez, el consejero delegado de TerSera. Se trata de una compañía biofarmacéutica fundada hará una década con sede en Illinois y oficinas en Florida y Ontario (Canadá).

La operación, en cualquier caso, forma parte de un plan de crecimiento que va más allá de la expansión geográfica y de la voluntad de coger músculo en un mercado, Estados Unidos, gobernado actualmente con mano proteccionista. Esteve ingresó 744 millones de euros en 2024, lo que significaba crecer un discreto 5% que les ha valido de impulso para acelerar la estrategia de crecimiento inorgánico. "Hemos pasado los primeros años [del nuevo plan estratégico] haciendo mucha optimización del negocio y mejoras”, justificó Schüberg, en su última presentación de resultados. “Ahora necesitamos acelerar la actividad de fusiones y adquisiciones, para atraer más oportunidades de crecimiento al negocio”, concluyó.