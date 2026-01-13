Estas son las deducciones que millones de españoles podrán solicitar en el ejercicio de la Renta 2025-2026

Como es costumbre a partir del mes de abril, los españoles deben hacer la declaración de la Renta del ejercicio correspondiente al año anterior. En este sentido, las autoridades fiscales siempre solicitan lo mismo: declaraciones del IRPF y Patrimonio que posea el contribuyente. Este 2026 la campaña de recaudación fiscal comienza el 8 de abril, extendiéndose el plazo hasta el 30 de junio.

Algo positivo para los ciudadanos es que Hacienda permite reducir la carga fiscal a través de deducciones, en cuanto a vivienda, trabajo, familia o eficiencia energética, entre otros. A través de estos beneficios fiscales, los contribuyentes podrán ahorrarse hasta 9.000 euros.

Ayudas fiscales para la eficiencia energética

Todo ello se debe al Real Decreto-ley 16/2025, donde se establece una modificación de la Ley del IRPF. En este caso, se prorrogaría el plazo para las ayudas fiscales por obras de mejora de la eficiencia energética, hasta finales de 2026 para viviendas independientes y hasta el año 2027 para los edificios residenciales.

La única condición para solicitar esta rebaja fiscal sería demostrar, como mínimo, un 30% de eficiencia energética del inmueble. Además, se deberá presentar un certificado energético anterior y posterior a la reforma, ambos emitidos y revisados por un técnico.

La normativa de eficiencia energética establece tres niveles diferentes de rebaja fiscal, con sus correspondientes deducciones, todo ello en función del ahorro energético y tipo de inmueble:

Deducción del 20% : En este caso, se reduce al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración del inmueble. Su rebaja fiscal permite deducir el 20% del importe de las obras de mejora energética, con base máxima anual de 5.000 euros y una deducción máxima efectiva de 1.000 euros

: En este caso, se reduce al menos un del inmueble. Su rebaja fiscal permite deducir el de mejora energética, con base máxima anual de 5.000 euros y una deducción máxima efectiva de 1.000 euros Deducción del 40% : Se aplicará a obras con reducción del 30% del consumo energético primario no renovable , o mejorando la calificación energética hasta la clase A o B. La deducción ascendería hasta el 40% , con base máxima deducible de 7.500 euros y una deducción máxima de 3.000 euros

: Se aplicará a obras con reducción del , o mejorando la calificación energética hasta la clase A o B. La deducción ascendería , con base máxima deducible de 7.500 euros y una deducción máxima de 3.000 euros Deducción del 60%: Suele aplicarse a edificios completos o comunidades de propietarios. La condición sería reducir el consumo de energía un 30%, o alcanzar una calificación energética de A o B. De esta forma, cada propietario podría deducirse hasta el 60% de su cuota de participación. La base máxima anual asciende a los 5.000 euros, y la deducción máxima hasta los 3.000 euros

Además, en la deducción fiscal del 60% se ofrece la posibilidad de trasladar las cantidades no deducidas hasta una base acumulada de 15.000 euros, por un periodo de cuatro años. Básicamente, se permitiría al contribuyente deducirse hasta 9.000 euros a lo largo de varios ejercicios.

Deducciones a cambio de mantener las rentas de pisos

Según ha anunciado Pedro Sánchez este 12 de enero, el Gobierno planea llevar a cabo el primer real decreto-ley del año, centrado en la vivienda. Con esta nueva medida se ofrecerá una deducción del 100% de IRPF a propietarios que decidan no subir el precio del alquiler.

De esta forma, a la hora de renovar contrato, los arrendadores que congelen la renta no renunciarían a los ingresos extra, mientras que los inquilinos podrían permanecer en la vivienda sin un mayor coste. En palabras del Ejecutivo, "de esta manera ganamos todos".

Uno de los principales objetivos de esta medida habría sido proteger los contratos de alquiler firmados durante la contención de precios en época del COVID-19. De hecho, según el ministerio de Consumo, se contabilizan más de 630.000 contratos de este tipo, que afectarían a aproximadamente 1,6 millones de personas.

El equipo de Bustinduy ha señalado la importancia de esta normativa, como una forma de evitar incrementos de los contratos entre el 30% y 50%. Con todo ello, las estimaciones apuntan a que las familias españolas se podrían ahorrar hasta unos 1.735 euros por domicilio.