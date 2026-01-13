España registró 20.000 turistas menos al día en 2025

En 2025 hubo menos turistas viajando por España que el año anterior. Y eso que el año cerrará con un nuevo récord de visitantes extranjeros, que rondará los 97 millones de turistas; pero los turistas nacionales viajaron menos por el país y más por el extranjero, lo que ha llevado a reducir la presión turística de los destinos en unas 20.000 personas menos cada día de media.

Así lo ha trasladado el lobi turístico Exceltur, que concentra a grandes empresas del sector como Meliá o Iberia, después de que el número de noches de hotel de los viajeros haya crecido un 1,4% en el caso de los extranjeros y haya caído un 3,9% en el de los españoles. "Por primera vez, la presión turística ha descendido y pensamos que tiene que ver con una reducción de la contestación ciudadana", ha valorado el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli.

En los últimos años, el rechazo social a la presión turística ha ido 'in crescendo' hasta llegar a su máxima expresión en 2024, con grandes manifestaciones por todo el país. Entre 2019 y 2025 la presión humana fue de 2,3 millones de personas, pero el lobi defiende que la mayor parte (93,5%) se debió a un aumento de la población residente y, solo el 6,5% al mayor número de turistas. Así, Exceltur afirma que la presión de su actividad sobre el tráfico, la vivienda y otros servicios públicos es "muy limitada".

No obstante, el lobi asegura que a esta menor presión también ha podido ayudar la caída de la oferta de viviendas turísticas registrada en el último año. Y es que 2025 cerró con 15.000 menos que hace un año en las 25 principales ciudades, algo que Perelli atribuye al registro único del alquiler, que desde el 1 de julio obliga a los pisos turísticos a obtener un número de registro oficial para poder registrarse en las plataformas digitales. En total, España cuenta con 366.375 plazas en pisos turísticos, 35.000 menos que en 2018, cuando alcanzó el máximo histórico.

Buen arranque

El sector cerró el año con un crecimiento (2,5%) por debajo del progreso del conjunto de la economía (2,9%, según las previsiones del Banco de España), después de que en los últimos años las tasas de avance se incrementaran muy por encima del PIB general.

Para este 2026, las previsiones son buenas, con un alza del 2,4%, aunque en este caso, sí, por encima del conjunto de la economía española (2,2%), sobre todo por el aumento del gasto, más que por una mayor afluencia de turistas.

Los empresarios esperan un crecimiento de las ventas del 2,9% (en 2025 fue del 4%) y del 5% (en 2025 fue del 5,6%) en el caso de sus resultados, en parte por sus expectativas a que el precio del petróleo se mantenga a la baja, después de los últimos acontecimientos en Venezuela. Además, esperan un mayor crecimiento de la demanda española que de la extranjera.