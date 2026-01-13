El despacho Dueñas Ruart asesora a Dcoop para adquirir la fábrica de Zumosol en Palma del Río

El despacho Dueñas Ruart Abogados y Consultores ha liderado el asesoramiento jurídico en la adquisición por parte de Dcoop, una de las mayores cooperativas agroalimentarias de Europa, de la histórica fábrica de Zumosol en Palma del Río, en una operación destinada a reforzar su posicionamiento en el sector citrícola industrial.

Esta transacción, tal y como informa el despacho a través de un comunicado, se enmarca en la estrategia de crecimiento, diversificación e integración vertical de DCOOP, que a través de su nueva sección citrícola apuesta por poner en valor la naranja destinada a industria y desarrollar un proyecto de referencia a nivel nacional en el mercado del zumo de naranja, fortaleciendo la competitividad del modelo cooperativo.

Además, la adquisición de la fábrica permitirá la reactivación de una instalación industrial emblemática, con un impacto directo en la cadena de valor agroalimentaria, el empleo y el tejido productivo del Valle del Guadalquivir, contribuyendo a la dinamización económica de la zona y al impulso de una agroindustria más eficiente, integrada y sostenible.

El asesoramiento jurídico de la operación ha sido liderado por Juan Pedro Dueñas Ruart, socio del despacho, junto con el equipo del área de Corporate y M&A del despacho, acompañando a DCOOP en todas las fases de la transacción. Tal y como pone de manifiesto Dueñas Ruart, la operación supone "un ejemplo de cómo el derecho corporativo, cuando está alineado con la estrategia empresarial, puede convertirse en un instrumento clave para la transformación industrial, el fortalecimiento del cooperativismo y la generación de impacto económico real”.

Dueñas Ruart Abogados y Consultores, que acumula más de 25 años de trayectoria en el sector legal, está especializado en derecho mercantil y societario, M&A, derecho digital e internacional. Ha sido incluido de forma recurrente en los principales directorios jurídicos a nivel internacional, entre ellos 'Chambers and Partners' y 'Best Lawyers', siendo destacados por su excelencia técnica, enfoque práctico y visión estratégica.

A través de la adquisición de la fábrica, que incluye también la absorción de la marca Zumosol, donde prevé invertir más de 20 millones de euros, Dcoop iniciará su incursión en el negocio del zumo de naranja. La fábrica se encontraba inactiva desde hace años.