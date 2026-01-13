Dcoop adquiere la antigua fábrica de Zumosol en Palma del Río

Dcoop, una de las mayores cooperativas agroalimentarias de Europa, ha adquirido la histórica fábrica de Zumosol en Palma del Río. La operación, que tendrá un coste aproximado total de 20 millones de euros, está destinada a reforzar su posicionamiento en el sector citrícola industrial y el desarrollo económico de la provincia de Córdoba.

La transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento, diversificación e integración vertical de Dcoop, que a través de su nueva sección citrícola apuesta por poner en valor la naranja destinada a industria y desarrollar un proyecto de referencia a nivel nacional en el mercado del zumo de naranja, fortaleciendo la competitividad del modelo cooperativo.

Además, la adquisición de la fábrica permitirá la reactivación de una instalación industrial emblemática, con un impacto directo en la cadena de valor agroalimentaria, el empleo y el tejido productivo del Valle del Guadalquivir, contribuyendo a la dinamización económica de la zona y al impulso de una agroindustria más eficiente, integrada y sostenible. El proceso ha contado con la participación del bufete de abogados Dueñas Ruart.

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha subrayado que esta iniciativa surge "por el empuje de las cooperativas citrícolas, algunas de las cuales ya pertenecían a Dcoop en otras actividades como la aceituna de mesa".

"La naranja industrial tiene posibilidades de desarrollo en estas comarcas y creo que la unión de las cooperativas ha sido un primer paso para ahora centrarnos en la reactivación de una fábrica tan emblemática, que ahora es propiedad de los cooperativistas", ha indicado Sánchez de Puerta.

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha destacado que la operación supone "una nueva etapa llena de oportunidades" para la localidad. "Palma del Río vive de la naranja, la comarca vive de la naranja, y nos faltaba la agroindustria para poner en valor nuestro mejor producto", ha señalado.